Dieses Handball-Turnier ist absoluter Kult – das Grün-Weiße Wochenende in Daverden. In der Kurzform wird es nur GWW genannt. Bereits im Jahr 2020 mussten die Handballer auf die Veranstaltung, die weit über die Grenzen des Landkreises Verden beliebt ist, verzichten. Die Corona-Pandemie verhinderte das GWW. Und in diesem Jahr sieht es nicht besser aus: Erneut mussten die Organisatoren zu dem Entschluss gekommen, das Turnier abzusagen. Das teilte der TSV Daverden jetzt auf der Facebookseite des GWW mit.

Ursprünglich sollte das Turnier vom 18. bis 20. Juni in Daverden steigen. „Eine Austragung unseres Handballturnieres ist unter den anhaltend hohen Inzidenzwerten und den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen undenkbar geworden“, begründen die Organisatoren ihre Entscheidung, die sie schweren Herzens getroffen haben. Einen Plan für das GWW habe man zwar im Köcher gehabt, ergänzt Dirk-Oliver Kühler, Leiter der Handballsparte beim TSV Daverden, ein reines Handballturnier und die Party drum herum, wollte man jedoch nicht austragen. „Das wäre kein GWW. So würde das Fest seinen Charakter verlieren“, sagt Kühl weiter.

Die Blicke richten sich beim GWW-Team jedoch schon jetzt nach vorne. „Wir freuen uns darauf, euch im Jahr 2022 gesund und fröhlich wieder in Daverden treffen zu können, um gemeinsam spannenden Handball und rauschende Partynächte miteinander erleben zu dürfen. Bleibt uns bitte treu, denn wir brauchen euch“, geben die Turnier-Macher den Handballern auf der Facebookseite mit auf den Weg. Bereits in diesem Jahr habe das Orga-Team geplant, das GWW ein wenig „frischer“ aufzustellen, sagt Kühl: „Aber nun machen wir das halt im nächsten Jahr.“