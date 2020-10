Mathis Wellmann fehlte in den vergangenen Wochen verletzungsbedingt. Nun ist der Mittelfeldspieler wieder einsatzfähig. (Björn Hake)

In der Oberliga Niedersachsen sind nicht nur fußballerische Qualitäten gefragt, um in der Liga bestehen zu können. Grundtugenden müssen genauso gezeigt werden. Das sagt Christian Ahlers-Ceglarek, Trainer des TB Uphusen, des Öfteren. Vor dem Heimspiel gegen den TuS Bersenbrück (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr) ist dies nicht anders. „Gegen Bersenbrück gilt das Gleiche wie in den vergangenen Wochen. Wir müssen wieder die gleiche Energie, die Laufbereitschaft und den Willen zeigen, um etwas Zählbares mitzunehmen“, fordert der Coach von seinen Spielern.

Für die Uphuser geht es aber auch darum, schnell wieder in den Rhythmus zu kommen. Denn am vergangenen Wochenende wurde das Spiel beim VfL Oldenburg abgesagt, weil es im Umfeld eines VfL-Spielers eine Corona-Infektion gegeben hatte. Um im Schwung zu bleiben, testeten die Uphuser daher gegen die U23 des SV Werder Bremen und verloren mit 1:5. Mit Bersenbrück erwarten die Arenkampkicker nun einen Gegner, der nicht so spielstark wie die Bremer sein dürfte. Der TuS hat aus seinen ersten vier Spielen drei Punkte geholt. Zu Saisonbeginn gewann das Team mit 3:0 beim FC Hagen/Uthlede. Es folgten drei knappe Niederlagen gegen Lohne, Spelle-Venhaus und Kickers Emden.

Personell hat Christian Ahlers-Ceglarek keine Probleme. „Auch Mathis Wellmann ist wieder eine Alternative“, sagt der Coach des TB Uphusen.