Julian Gürlich läuft in der neuen Saison für den FC Verden 04 auf. (Björn Hake)

Verden. Fußball-Kreisliga FC Verden 04 II präsentiert einen Zugang für die Saison 2019/2020. Vom abgestiegenen TSV Dauelsen hat Julian Gürlich seine Zusage beim Vizemeister gegeben. „Wir pflegen schon länger einen guten Kontakt zu Julian“, freute sich Oliver Rozehnal, dass es mit der Verpflichtung des Stürmers geklappt hat.

Der FC-Coach ist von der Leistung seines neuen Angreifers restlos überzeugt. „Julian wird uns definitiv weiterhelfen. Seit mehreren Jahren stellt er seine Klasse immer wieder unter Beweis und hat in seinen 104 Einsätzen in der Liga 68 Treffer für Dauelsen erzielt. Mit seinen 25 Jahren ist Julian im besten Alter eines Fußballers.“ Auch in der vergangenen Serie zählte Gürlich zu den treffsichersten Angreifern der Liga. Er erzielte 15 Treffer für den Tabellenvorletzten und damit fast die Hälfte der 36 Dauelser Saisontore.