Er hat den Fußball gegen den Tennisschläger getauscht: Ex-Werder-Star Gunnar Sauer. (Björn Hake)

Mit Trainingskleidung und einer großen Tennistasche betritt Gunnar Sauer das Gelände des TC Oyten an der Kirchweyher Straße. Nach einem kurzen Gespräch mit den Teamkollegen geht es direkt rauf auf die rote Asche, auf den Tennisplatz. Hier ein kräftiger Volley, dort ein frecher Lob – Gunnar Sauer ist die Freude während des Trainingsspiels förmlich ins Gesicht geschrieben. Er ist mit dem Tennissport nicht erst verbunden, seitdem er für die Herren 50 des TC Oyten in der Bezirksliga spielt. Seit vielen Jahren ist das der Fall. Genauso hegt er aber viele und gute Erinnerungen an eine andere Zeit: Er war einst Fußball-Profi.

Bekannt wurde Sauer besonders während seiner Zeit beim Bundesligisten SV Werder Bremen in den 1980er- und 1990er-Jahren. Die Zeit bei den Hanseaten, sie war auch seine erfolgreichste: Deutscher Fußballmeister, DFB-Pokalsieger und Gewinner des Europapokals der Pokalsieger – Sauer hat mit dem SV Werder so einige Titel gewonnen und an der Weser unter Trainer Otto Rehhagel eine Ära mitgeprägt.

„Es war schon eine sehr schöne und gleichzeitig erfolgreiche Zeit“, blickt Gunnar Sauer auf diesen Abschnitt seiner Profi-Karriere zurück. Zwar spielte er danach noch bei Hertha BSC Berlin und dem VfB Leipzig, doch seine beste Zeit hatte der 1,80 Meter große Abwehrspieler zweifelsohne in Bremen. „Einfach eine außergewöhnliche Zeit, zumal Werder damals noch unter Otto für Titel und erfolgreichen Fußball stand“, sagt Sauer, der diesen besonderen Lebensabschnitt an der Weser nicht missen möchte.

Verletzungen prägten die Karriere

Was der heutige Immobilienmakler hingegen nicht vermisst, sind seine zahlreichen Verletzungen. Sie haben Gunnar Sauer das ein oder andere Profi-Jahr gekostet. „Es stimmt, dass mich unzählige Ausfälle immer wieder zurückgeworfen haben, was für mich sehr bitter war. Umso mehr weiß ich die Gesundheit heute zu schätzen“, gesteht Sauer, der 1988 im Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land stand, während des Turniers aber nicht zum Einsatz kam.

Der Profi-Fußball von damals – wie ihn Sauer noch erlebt hat – ist mit dem der Gegenwart nicht zu vergleichen. Das Geld spielt nun eine ganz andere Rolle, eine wesentlich größere. Der SV Werder Bremen gehört zu den Klubs, die nicht die großen Summen ausgeben können. Daher ist der Verein auch Lichtjahre davon entfernt, im Rennen um die Deutsche Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden. „Ich werde oft gefragt, ob ich gerne in der jetzigen Zeit Fußball-Profi gewesen wäre. Das muss ich immer wieder verneinen. Ich bin froh, wie alles gelaufen ist und würde diese Karriere niemals eintauschen wollen“, sagt Sauer.

Dass ehemalige Profi-Sportler auch nach ihrer Karriere noch Spaß an körperlicher Betätigung und den Reiz an Erfolgen verspüren, setzt Gunnar Sauer eindrucksvoll unter Beweis. Aktuell hat er die Sportart gewechselt und schlägt für den TC Oyten auf. Die Liebe zum Tennis kommt aber nicht von ungefähr: „Viele wissen nicht, dass ich bereits bis zu meinem 15. Lebensjahr im Verein Tennis gespielt habe. Auch nach meiner Fußball-Karriere habe ich Tennis nie so richtig aus den Augen verloren, was teilweise aber auch an meinem Sohn lag.“

Frischgebackener Meister

Die Verbindung nach Oyten stellte Rüdiger Klein, Mannschaftsführer der Herren 50, bei einem Turnier im vergangenen Jahr her. Besonders angesprochen habe Klein die Leistungsklasse, in der Sauer spielte. „Ich kannte Gunnar, wie viele andere wahrscheinlich auch, nur aus dem Fernsehen. Als bei dem Turnier der erste Kontakt entstand, ist mir aufgefallen, dass er noch gar keiner Mannschaft zugehörte. Das konnten wir dann zum Glück ganz schnell ändern“, erinnert sich Klein.

Ein eingespieltes Team: Die Herren 50 des TC Oyten um Rüdiger Klein, Gunnar Sauer, Sascha Erbacher und Ralf Möller (v.l.). (Björn Hake)

Der TC Oyten schloss die gerade beendete Bezirksliga-Saison als Meister ab. In welcher Liga das eingespielte Team um Rüdiger Klein, Gunnar Sauer, Sascha Erbacher und Ralf Möller in der kommenden Saison an den Start geht, ist allerdings noch nicht sicher. Dennoch ist die erste Verstärkung schon unter Dach und Fach gebracht: Mit Martin Kehmna wird ein weiterer erfahrener Spieler zu den Herren 50 des TC Oyten stoßen und seine Klasse mit einbringen. „Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Ich hoffe, dass wir die gute Stimmung aus den Trainingseinheiten auch in die Wettkämpfe mit einbringen können“, sagt Rüdiger Klein.

Bei Teammitglied Gunnar Sauer ist der sportliche Ehrgeiz hingegen schon geweckt. „Natürlich bin ich in erster Linie froh, dass ich aufgrund der zahlreichen Verletzungen in der Vergangenheit heute noch auf einem Tennisplatz stehen kann. Doch wenn ich auf einem Platz stehe, will ich diesen auch als Sieger verlassen. Ob es dann irgendwann bis zu einer Meisterschaft in der Oberliga reicht, sei aber mal dahingestellt“, sagt der ehemalige Werder-Star schmunzelnd.