Sebastian Kmiec (rechts), in der Vorsaison noch für den SV Atlas aktiv und jetzt Uphuser, belegte mit seinem neuen Team an alter Wirkungsstätte den zweiten Platz. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Nachdem die Oberliga-Fußballer vom TB Uphusen in ihrem Testspiel gleich auf ein Schwergewicht getroffen waren – zur Eröffnung der Badener Sportwoche verlor der TBU gegen das Regionalligateam des SSV Jeddeloh mit 1:4 –, stand am Sonntag ein Blitzturnier gegen vermeintlich leichtere Gegner für den Klub aus dem Achimer Westen auf dem Programm. Beim Dionysos-Cup in Delmenhorst traf Uphusen auf den SV Tur Abdin Delmenhorst (Bezirksliga Weser-Ems), den SV Brake (Landesliga Weser-Ems) sowie den Klassenpartner SV Atlas Delmenhorst. Eine Partie dauerte jeweils 40 Minuten. Die Uphuser präsentierten sich im Delmenhorster Stadion in den drei Spielen gut. Am Ende wurden sie hinter dem SV Brake Zweiter.

Kurkiewicz-Elfer reicht nicht zum Sieg

„Ich bin mit unserem Abschneiden und mit dem, was die Jungs insgesamt gezeigt haben, ziemlich zufrieden“, sagte TBU-Coach Fabrizio Muzzicato nach dem Blitzturnier. „Wir waren heute knapp fünf Stunden als Mannschaft zusammen. Daher ist dieses Turnier auch gut für das Gemeinschaftsgefühl des Teams gewesen.“

In Spiel Nummer eins, in dem der TBU auf den SV Brake traf, waren die Uphuser die bessere Mannschaft. Genutzt wurde aber nur eine Chance: Sebastian Kurkiewicz brachte den Oberligisten per Strafstoß mit 1:0 in Führung (24.). Für den Sieg sollte der Treffer aber nicht reichen, weil sich die Abwehr der Muzzicato-Elf zehn Minuten nach dem Führungstreffer zu nachlässig präsentierte. Brake nutzte dies aus und traf zum 1:1 – der Endstand.

Im zweiten Spiel des TB Uphusen – Gegner war Tur Abdin Delmenhorst – bekamen die Zuschauer eine ereignisreiche Partie geboten. Insgesamt fielen sechs Tore. Der TBU setzte sich mit 4:2 durch. Zum Mann des Spiels avancierte Thomas Celik. Der Stürmer traf dreimal für die Muzzicato-Elf. Der Coach wechselte im Vergleich zum ersten Spiel ordentlich durch. Vor allem die jüngeren Akteure standen auf dem Platz.

Und die mussten zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem Eckball ging Abdin in Führung (24.). Der Ausgleich fiel aber postwendend. Nach einem Pass in die Schnittstelle kam Celik zum Abschluss – 1:1 (24.). Drei Minuten später traf Celik zum 2:1. Zwar glich Delmenhorst noch einmal aus (36.), doch Uphusen bekam noch zwei Strafstöße zugesprochen. Den ersten Elfer verwandelte Celik sicher (40.), den zweiten Ricardo Marafona da Costa (40.+1). Durch den Sieg und das Remis hatte der TBU im letzten Spiel gegen Atlas noch die Chance, sich den Turniersieg zu sichern. Ein 1:0 hätte den Achimern gereicht, um Platz eins zu erobern. Doch ein Treffer wollte in der Begegnung der beiden Oberligisten nicht fallen. Sowohl Atlas als auch Uphusen hatten während der 40 Minuten keine hochkarätigen Chancen. Das torlose Unentschieden war somit das folgerichtige Resultat.

„Alle drei Spiele waren gute Tests für uns“, befand Muzzicato. „Gegen Brake hätten wir es im Angriff aber besser machen können. Gegen Abdin habe ich die ganz junge Bande spielen lassen und auch gegen Atlas war das ordentlich. Momentan ist halt alles noch in der Testphase.“

Und in wenigen Tagen steht für den TBU bereits das nächste Spiel auf dem Programm. Am Mittwoch empfängt der TBU den Regionalligisten BSV Rehden. Anpfiff ist um 19 Uhr am Arenkamp.