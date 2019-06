Die meisten Spieler werden beim TB Uphusen bleiben. (Björn Hake)

Ja, die Saison des TB Uphusen war schlecht. Ja, der TBU ist seinen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Ja, viele Spieler haben enttäuscht. Ja, es war namentlich der stärkste Kader. Ja, es gab zu viele Spieler, die „Alpha-Tier“ in ihrer Vita stehen haben, dieser Rolle aber nie gerecht wurden. Ja, das alles musste infrage gestellt werden. Aber gut, dass die Antwort bezüglich der Zukunft des Trainers und der Mannschaft nun nicht komplett Nein heißt.

Bei all den negativen Schlüssen, die aus dieser Saison gezogen wurden und sicherlich auch noch weiter gezogen werden müssen: Eine weitere Harakiri-Aktion – wie es am Arenkamp in den vergangenen Jahren oftmals üblich war, wenn das Saisonergebnis ein unbefriedigendes war –, bleibt zum Glück aus. Diesmal wird nicht die gesamte Truppe fallen gelassen, diesmal kommen nicht zehn Neue und zehn Alte verlassen den Verein. Diesmal muss nicht wieder gänzlich neu gepuzzelt werden.

Kleine Veränderungen müssen immer her, erst recht nach einer enttäuschenden Saison. Doch gut, dass die Antwort der Uphuser Verantwortlichen so ausfiel wie jetzt. Ansonsten hätte niemand etwas gelernt, niemand hätte sich entwickeln können – weder Trainer, noch Spieler, noch der Verein. Somit war die Antwort wirklich eine gute.