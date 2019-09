Marcel Grashoff schoss für Riede II den einzigen Treffer gegen den TSV Lohberg. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Im Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse gewann der TSV Lohberg gegen den MTV Riede II und verschaffte sich durch seinen dritten Sieg im dritten Spiel eine gute Ausgangsposition in der Tabelle. Ebenfalls ohne Niederlage ist der Verdener Türksport, der gegen den SV Wahnebergen ein torloses Unentschieden erreichte.

TSV Lohberg – MTV Riede II 3:1 (1:1): Die Anhänger des TSV Lohberg haben derzeit viel Freude an ihrer Mannschaft. Das Team von Henrik Dreyer kassierte zwar gegen Riedes Bezirksliga-Reserve das erste Saisongegentor, setzte sich am Ende aber verdient durch. „Wir waren natürlich vor dem Anpfiff gewarnt vor dem Gegner, der zuletzt überzeugende Leistung abgeliefert hatte“, sagte Maurice Haubold, der den im Urlaub befindlichen Coach Dreyer an der Seitenlinie vertrat. Haubold hatte das Team prima eingestellt und letztlich davon profitiert, dass die Abwehr um die beiden Innenverteidiger Steffen Lühning und Christoph Gerdes mal wieder im Einklang mit den Mittelfeldspielern Frederic Düsing, Fabian Bley und Patrick Kröhnert eine überzeugende Leistung zeigte. Nur einmal klappte die Zuordnung in der Defensive nicht: Dies nutzte der MTV prompt, um in Führung zu gehen. Das Tor markierte Marcel Grashoff nach einem langen Pass aus dem Halbfeld (28.). Der TSV kam sieben Minuten nach dem Rückstand zum Ausgleich. Den Treffer erzielte Tim Liebig, der im Anschluss einer von Cederic Rosebrock-Heemsoth getretenen Ecke traf. Den Eckball hielt Riedes junger Keeper Carsten Pape durch die Hände gleiten lassen, sodass Liebig sein erstes Saisontor per Abstauber markierte. „Bis zur Pause blieb es ein offenes Spiel“, sagte Haubold.

In Durchgang zwei führte Alexander Stockmann mit seinem Tor zum 2:1 die Gastgeber auf die Siegerstraße (63.). Die Elf des Trainertrios Thomas Ripke, Stefan Speer und Tobias Finke versuchte, in der Schlussphase mit aller Macht zumindest noch ein Remis zu erreichen. Torben Nodorp im Kasten der Hausherren ließ aber keinen Treffer mehr zu. Als in der Schlussminute Fabian Bley einen Konter mit dem Treffer zum 3:1 abschloss, durften die Lohberger endgültig feiern. „Es läuft bei uns prima. Das liegt sicher auch daran, dass wir eine hervorragende Trainingsbeteiligung haben und alle den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga anstreben“, sagte Haubold, der ein besonderes Lob für den erst 18-jährigen Nicolas Krusemark parat hatte. „Er kam auf der linken Seite zum Einsatz. Dort lief er die Linie auf und ab, knüpfte dabei mit großem Einsatz den erfahrenen Gegenspielern immer wieder den Ball ab.“

Verdener Türksport – SV Wahnebergen 0:0: Vor dem Anpfiff auf dem Platz am Lönsweg schaute Schiedsrichter Heino Stadtlander erst einmal genau hin, ob das Feld überhaupt bespielbar war. Nach langem Überlegen und der Begradigung einiger Maulwurfshügel pfiff er die Partie mit Verspätung an. Das Spiel selbst hatten die Hausherren gut im Griff, auch wenn der SVW vor der Halbzeit mehr Ballbesitz hatte. Die erste große Chance hatte David Schulz für den Türksport, als er von Nikita Littich im Strafraum der Gäste freigespielt wurde. Schultz scheiterte aber mit seinem Schuss am SVW-Keeper Christopher Senff (20.). Auch Türksports Keeper Furkan Sahin reagierte prächtig, als ein SVW-Angreifer frei vor ihm auftauchte (30.).

„In der Pause haben wir an unserer Taktik gefeilt und offensiver agiert. Meine Spieler haben es super umgesetzt und sich zwei glasklare Torgelegenheiten erarbeitet“, sah Türksport Coach Herbert Kamp nun beste Möglichkeiten durch Yasar Cemre Keser und Onur Kaya. Keser schoss den Ball in der 66. Minute aus fünf Metern Entfernung über den Kasten und Kaya hatte mit einem Freistoß Pech, der von Senff pariert wurde (72.). Aber auch der SVW hätte die Partie für sich entscheiden können. Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Christopher Stötzel den Ball auf das Tor von Sahin, der gerade noch mit den Fingerspitzen das Gegentor verhinderte. „Es war eine äußerst faire Partie unter schlechten Platzverhältnissen, die letztlich mit einem gerechten Unentschieden endete“, sagte Kampf.