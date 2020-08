Inga Wedig bereitet sich auf die Landesmeisterschaften vor. In Delmenhorst blieb sie deutlich hinter ihrer Bestleistung zurück. (Niklas Golitschek)

Für elf Leichtathleten der LG Kreis Verden waren Delmenhorst und Sarstedt die Wettkampfstationen des vergangenen Wochenendes. Die Wettbewerbe dienten den Sportlern vor allem als Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften, die demnächst auf dem Programm stehen.

In Sarstedt beim Hürden- und Läufertag ging Hannah Wittboldt-Müller (Verden) an den Start – und zwar mit Erfolg. Sie gewann den 300-Meter-Hürdenlauf der W15-Jugend in 49,05 Sekunden. Einen Tag nach ihrer Rückkehr aus einem Wanderurlaub war sie noch nicht in der Verfassung, ihre Bestleistung von 47,54 Sekunden zu erreichen. Kommt sie bei den Landesmeisterschaften, die am 12. und 13. September in Hannover ausgetragen werden, in die Nähe ihrer Bestzeit, dürfte sie zum Kreis der Medaillenanwärterinnen zählen.

In guter Verfassung zeigte sich beim Delmenhorster Abendsportfest LGKV-Läufertrainer Uwe Cordes (Bendingbostel). Als Siebter in einem gut besetzten 1500-Meter-Lauf der Männer kam der M55-Senior auf 4:54,57 Minuten und übernahm damit die Spitzenposition in der Landesbestenliste seiner Altersklasse. Er führt auch die Liste der 800-Meter-Läufer an und kann damit bei der am kommenden Wochenende in Zeven stattfindenden Landesmeisterschaft auf zwei Medaillenplätze hoffen – sofern er weiterhin verletzungsfrei bleibt.

Josephine Beneke fehlt ein Schritt

Im gleichen Rennen verfehlte M30-Läufer Thiemo Klein (Oyten) als Sechster mit 4:39,82 Minuten seine Saisonbestzeit um nur eine Sekunde. M50-Senior Andreas Bertram (Baden) kam als Zehnter auf 6:06,02 Minuten. Im Lauf der U20-Jugend blieben die Verdener Jakob Gari als Zweiter mit 4:48,02 Minuten und Philipp Cordes als Vierter mit 5:12,45 Minuten nur ein wenig hinter ihren Vorjahresergebnissen zurück.

Im Lauf der Frauen über 1500 Meter verbesserte sich Josephine Beneke (Thedinghausen) um vier Sekunden auf 5:20,11 Sekunden und verfehlte damit nur um einen Schritt die Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaft. Nach langer Wettkampfpause stand Stella Kuhr (Verden) wieder an der Startlinie und kam als Zweite der U20-Jugend auf 5:49,28 Minuten.

Als sichere Kugelstoßsiegerin der U18-Jugend blieb Inga Wedig (Verden) mit 13,03 Meter deutlich hinter ihrer Bestleistung zurück. Sie bereitet sich ebenfalls intensiv auf die Landesmeisterschaften vor. W15-Werferin Charlotte Nolte (Verden) trat zum Hammerwurf der U18-Jugend an und blieb als Vierte mit 27,13 Meter nur 13 Zentimeter unter ihrem Kreisrekord. Ihr Vater und Trainer Klaus-Dieter Nolte war in der M55-Altersklasse im Kugelstoßen (10,35m) und Diskuswurf mit Jahresbestweite (34,44m) nicht zu schlagen.