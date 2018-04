Sie wollen in bissendorf jubeln: Tobias Naumann (links) und die SG Achim/Baden. (Björn Hake)

Tobias Naumann sagt es immer wieder: Obwohl die von ihm gecoachten Oberliga-Handballer der SG Achim/Baden schon 21 Punkte gesammelt haben und momentan auf Platz acht steht, habe sein Team den Klassenerhalt noch nicht ganz sicher. „Wir benötigen jeden Zähler“, sagt der SG-Trainer. Naumann hofft, dass die nächsten Punkte an diesem Spieltag eingefahren werden.

Die Achimer fahren zum TV Bissendorf-Holte. „Bissendorf hat immer ein gutes Team“, meint Naumann. Wie gut die Mannschaft ist, musste die SG in der Hinrunde erfahren, als sie in eigener Halle mit 25:29 unterlag. Dennoch habe er gute Erinnerungen an den TV Bissendorf-Holte, sagt Tobias Naumann. „Wir haben in der vergangenen Saison dort gewonnen“, erinnert sich der Coach nur zu gerne an den 32:26-Erfolg vor ziemlich genau einem Jahr. „Wir müssen also nicht mit schlechten Gedanken nach Bissendorf fahren“, findet Naumann. „Warum sollte es uns nicht wieder gelingen, dort zu gewinnen?“ Zudem stimmen Tobias Naumann die jüngsten Resultate optimistisch. Seit nunmehr vier Spielen in Folge hat die SG Achim/Baden nicht mehr verloren. Personell hat Tobias Naumann an diesem Spieltag keine Probleme zu befürchten.

Der Anpfiff ertönt am Sonntag um 17 Uhr in Bissendorf.