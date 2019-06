Sophie-Marie Kohlhase lief bei der U23-DM einen neuen Kreisrekord. (fr)

Landkreis Verden. „Das Optimum herausgeholt.“ So lautete der Kommentar von Leichtathletik-Trainer Uwe Cordes zum zwölften Platz für Sophie-Marie Kohlhase bei der Deutschen U23-Meisterschaft in Wetzlar. Mit 11:39,92 Minuten verbesserte die Verdenerin ihren Kreisrekord von der Verdener Bahneröffnung um vier Sekunden. Nach etwas zu flotter erster Runde fand sie ihr Tempo und blieb am Ende nur fünf Sekunden hinter Platz elf zurück. Als nächste Aufgabe steht für Sophie Kohlhase der 5000-Meter-Lauf bei der Landesmeisterschaft am kommenden Wochenende in Göttingen auf dem Plan. „Dort ist ihr ein weiterer persönlicher Rekord zuzutrauen“, sagte LGKV-Sportwart Helmut Behrmann.

Fünf Medaillenplätze – davon einmal in Gold – holten sich die beiden LGKV-Senioren Jürgen Hofmann (Oyten) und Brigitte Heidrich (Verden) bei der Norddeutschen Seniorenmeisterschaft in Berlin. Nachdem Heidrich über 200 Meter der W55-Frauen (29,77sec) Zweite geworden war, kam sie auch über 100 Meter auf den Silberrang (14,23sec). Über die 400 Meter war sie dann nicht zu schlagen. Sie siegte in 68,72 Sekunden. M60-Senior Jürgen Hofmann wagte den Doppelstart über 1500 und 400 Meter. 5:32,02 Minuten brachten ihm über 1500 Meter den Bronzeplatz ein und anschließend kam er über 400 Meter als Zweiter ins Ziel (73,07sec).

Erfolgreich waren in Berlin auch die für den TuS Huchting Bremen startenden Dagmar und Sven Suhling. Dagmar Suhling (W50) trat in vier Disziplinen an und gewann viermal Gold. Sie siegte im Kugelstoßen (11,60m), Diskuswurf (29,76m), Hammerwurf (40,59m) und in ihrer Paradedisziplin, dem Speerwurf (37,07m). Sven Suhling ging (M50) dreimal an den Start. Im Diskuswerfen wurde er Dritter (38,14), im Speerwerfen Vierter (37,07m) und im Hammerwurf gewann er die Silbermedaille (47,18m).