Karoline Hunold und Leonie Heinze (links) haben sich wieder den Titel in der Nordstaffel gesichert. (Björn Hake)

Baden. Die Saison in der Prellball-Bundesliga Nord der Frauen ist Geschichte. In der Badener Lahofhalle stand jetzt der vierte und finale Spieltag auf dem Programm. Der Höhepunkt des Jahres wartet aber noch – und zwar die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Für diese haben sich der amtierende Titelträger TV Sottrum I, der TV Baden I sowie das Team, das als Spielgemeinschaft Wohnste/Sottrum (Woso) im Oberhaus startet, qualifiziert.

Die Gastgeberinnen vom TV Baden I, die in der Besetzung Isabell Abelmann, Ann-Kristin Bick, Janina Bohling und Tabea Fieweger antraten, hatten beim Heimspiel keinen guten Tag erwischt. „Krankheitsbedingt waren wir geschwächt“, berichtete Badens Isabell Abelmann: „Daher konnten wir nur zwei Spiele für uns entscheiden, verloren jedoch gleich vier.“ Fast immer fanden die Badenerinnen nur schwer oder gar nicht zu ihrem Spiel. „Wir hatten große Mühe, um zu punkten“, bestätigte Abelmann. In der Abschlusstabelle reichte es aber doch noch für den fünften Platz, mit dem das Ticket für die DM-Endrunde gelöst wurde.

Der TV Baden II mit Christine Brehrens, Iris Mansch-Kalinowski, Denise Schönhoff und Christine Trillhase erlebte ebenfalls einen Spieltag, der das Team alles andere als zufrieden stellte. Lediglich gegen die erste Mannschaft des TSV Marienfelde gewann der TVB II. „Die fünf anderen Spiele wurden verloren“, so Abelmann. In der Abschlusstabelle landete das routinierte Team im Mittelfeld auf Rang sieben.

Klassenerhalt für Sottrums Zweite

Beim TV Sottrum war die Gemütslage dagegen eine komplett andere: Drei Mannschaften hatte der Klub von der Wieste ins Rennen geschickt – und alle erreichten ihre gesteckten Ziele. Der TV Sottrum I, amtierender Deutscher Meister, hat sich in der Nordstaffel wieder den Titel gesichert und gehört bei der Endrunde im April zu den großen Favoriten. Das Team Woso belegt in der Abschlusstabelle den vierten Rang und fährt ebenfalls zur DM.

Und dann ist da noch der TV Sottrum II. Die von Verena Ehlert trainierte Truppe wollte in der Lahofhalle endgültig den Klassenerhalt perfekt machen. Das sollte Juliane Meyer, Janina Hüsing, Jessica Bockfeld, Fabrina Reiermann und Nadine Wöbse auch gelingen. Am Ende wurde es Rang neun für den TVS II. Die erste Sottrumer Mannschaft, die wieder in der Erfolgsbesetzung Anneke Schulz, Karoline Hunold und Leonie Heinze auf dem Feld stand, überzeugte in der Lahofhalle zwar erneut, musste aber auch die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Weil der Meister gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war, fuhr die A-Jugendliche Jennifer Rothfischer als Ergänzungsspielerin mit an die Weser. Die Niederlage kassierte Sottrum gegen den großen Rivalen in der Nordstaffel, den MTV Eiche Schönebeck I. „Die beiden Teams agieren auf Augenhöhe“, sagte Sottrums Trainer Volker Heinze. „Über Sieg oder Niederlage entscheiden am Ende immer die Tagesform und manchmal auch das Quäntchen Glück.“ Insgesamt war Volker Heinze mit den drei Wieste-Teams aber zufrieden. „Das erreichte Ergebnis ist das beste, das wir zum Abschluss der Saison erreichen konnten“, meinte er.

Und nun rückt die DM-Endrunde immer mehr in den Fokus. Sowohl für Woso als auch für den Titelverteidiger gibt es in diesem Jahr einen besonderen Anreiz, erfolgreich zu sein. Denn die Deutsche Meisterschaft wird in Sottrum in der Turnhalle im Wilhelm-Schröder-Sportzentrum ausgetragen – und zwar am 7. und 8. April. Die erste Mannschaft des TVS möchte alles daran setzen, möglichst dicht an ihren Vorjahreserfolg heranzukommen. „Ein Treppchenplatz ist das ganz klar formulierte Ziel. Aber das Teilnehmerfeld mit den je vier besten Teams aus den drei Bundesligen ist sehr stark“, betont Heinze.