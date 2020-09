Marc Polley wurde beim Saisonauftakt zum besten Scorer der BG BiBA. (Björn Hake)

Gelungener Auftakt in die Oberligaspielzeit für die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA): Beim TSV Neustadt II setzten sich die Gäste mit 93:88 (52:54) durch. Der Sieg kam auch deshalb zu Stande, da der Aufsteiger sehr nervenstark agierte.

Zu Beginn war auf beiden Seiten noch Nervosität spürbar. Die Gastgeber legten diese schneller ab und punkteten zum Start des Öfteren von jenseits der Dreipunktlinie. Auch der bessere Start ins zweite Viertel gelang der Neustädter Reserve, die ihre Führung zwischenzeitlich auf zwölf Punkte ausbaute. Besserung ins Spiel der Gäste kehrte ein, als die Intensität in der Verteidigung erhöht wurde. Hier tat sich insbesondere Marc Polley hervor. Ihm gelangen allein fünf wichtige Ballgewinne. Nicht von ungefähr schloss Polley die Partie später auch mit 25 Punkten als Topscorer seiner Mannschaft ab.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Dennoch hielt die knappe Führung der Hausherren bis ins vierte Viertel an. Nach einigen weiteren Anpassungen in der Verteidigung durch Spielertrainer Daniel Hartje bekamen die Gegner nun keine leichten Würfe mehr. Die Gäste übernahmen mehr und mehr die Spielkontrolle und witterten ihre Siegchance. Spannend und hektisch wurde es in der Schlussminute. 19 Sekunden vor dem Ende handelte sich der gegnerische Trainer wegen Meckerns ein technisches Foul ein. Den fälligen Freiwurf verwandelte Jan Fikiel sicher. Die BG BiBA gab die Führung nun nicht mehr ab und feierte ihren ersten Oberligasieg.

„Grundstein zum Erfolg war eine sehr gute Teamleistung“, lobte Daniel Hartje, der sein Team nun auf das nächste schwere Auswärtsspiel bei der Bundesliga-Reserve von Rasta Vechta vorbereitet.

BG BiBA: Polley (25), Fikiel (18), Hartje (17), Dixit (11), Perl (11), Wohl (7), Gilster (4), Franz, Hartleb.