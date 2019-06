Kurz vor Schluss schoss Timm Wüstefeld (links) Riedes Siegtreffer. (Björn Hake)

Riede. Durch einen Treffer des eingewechselten Timm Wüstefeld in der Schlussminute entschied der MTV Riede die Partie der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Ippensen mit 2:1 (0:0) für sich. Der scheidende MTV-Trainer Thorsten Eppler freute sich über den Erfolg, gab aber auch zu, dass der Sieg glücklich gewesen sei. "Ippensen hat man angemerkt, dass für sie noch einiges auf dem Spiel stand und sie hätten sich einen Punkt sicherlich verdient gehabt". sagte Eppler. "Bei uns war zu spüren, dass es um nichts mehr ging. Das bekommst du nicht aus den Köpfen und so wurde es zeitweise ein typischer Sommerkick.“

So wechselten beiden Teams nach einer ereignislosen ersten Halbzeit mit einem torlosen Remis die Seiten. Mehr Torraumszenen gab es im zweiten Spielabschnitt: Den Anfang machten die Gastgeber. Eine Flanke von Luca Johanningmeier von der rechten Seite landete am zweiten Pfosten bei Marvin Just, der aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte (56.). Die Führung hatte nicht lange Bestand, da Dennis Klindworth nur neun Minuten später zum Ausgleich traf (65.). Aufregend wurde es dann nochmal in den Schlussminuten. Eine Flanke aus dem Halbfeld landete vor den Füßen von Timm Wüstefeld, dem das 2:1 gelang (90.). Noch vor dem Abpfiff bot sich Dennis Klindworth, die große Chance zum abermaligen Ausgleich. Er schoss aber neben das Tor. „Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das gehört aber dazu. Für uns war es ein toller Abschied", erklärte Eppler.