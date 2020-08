Die Landesliga-Fußballer des TSV Ottersberg sind gut auf die neue Saison vorbereitet. Die Elf von Jan Fitschen hat nun ihr letztes Testspiel der Vorbereitung ausgetragen und hat auch dieses nicht verloren: In Ottersberg besiegte der TSV am Freitagabend den Bezirksligisten FC Hambergen mit 3:2. Zur Pause führten die Gastgeber mit 2:0.

Getroffen hatten im ersten Durchgang Egzon Prcani und Bastian Falldorf. Zunächst brachte Prcani den TSV in der 32. Minute in Führung. Falldorf erhöhte acht Zeigerumdrehungen später. Das Fitschen-Team erwischte auch den besseren Start in die zweite Halbzeit. Denn nur vier Minuten waren nach dem Seitenwechsel gespielt, da lag der Ball erneut im Kasten der Gäste aus dem Landkreis Osterholz. Martin Janot hatte zum 3:0 getroffen. Durch zwei individuelle Fehler der Ottersberger verkürzten die Hamberger auf 2:3. Das erste Tor der Gäste fiel in der 54. Minute, das zweite in Spielminute 67.

Danach brachten die Wümmekicker ihren knappen Vorsprung über die Zeit. Sehr zur Freude von Jan Fitschen: „Es war ein guter Test zum Abschluss der Testspielphase. Wir waren grundsätzlich relativ fehlerhaft in unserem Passspiel, aber dennoch spielbestimmend. Zudem hätten wir das eine oder andere Tor mehr machen können.“