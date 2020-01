Langwedel. Pro Halbzeit dürfen die Trainer in der Handball-Landesklasse eine Auszeit nehmen. Gerd Meyer, Coach des TSV Daverden II, hat im Heimspiel gegen den TuS Zeven die maximale Anzahl an Auszeiten genommen. Und in beiden Fällen hatten diese den gewünschten Effekt. Beide Male, nachdem Meyer die Grün-Karte auf den Zeitnehmertisch gelegt hatte, steigerten sich die Gastgeber und legten somit einen erfolgreichen Start ins neue Jahr hin. Die Verbandsliga-Reserve gewann die Partie gegen ihre Gäste aus dem Kreis Rotenburg mit 30:25 (16:13).

„Nachdem wir nicht in den Tritt gekommen waren, war das Spiel lange Zeit ausgeglichen“, sagte Meyer. Weil der TSV keinen guten Start hingelegt hatte, lag er in der 13. Minute mit 5:8 im Hintertreffen. Meyer hatte genug gesehen und nahm eine Auszeit. Danach wurde es bei den Grün-Weißen besser. Sie fanden nun besser ins Spiel und gingen mit einer Drei-Tore-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel waren es dann wieder die Zevener, die am Drücker waren. Die Gäste kamen in der 47. Minute zum 22:22-Ausgleich. Kurz darauf zog Gerd Meyer zum zweiten Mal die Grüne Karte. „Und auch diesmal sollte die Auszeit fruchten“, sagte der Coach. Sein Team legte einen 5:0-Lauf hin und ließ sich diese Führung nicht mehr entreißen. „In den letzten 15 Minuten haben wir zudem sehr gut gedeckt“, lobte Meyer seine Defensive.