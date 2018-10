Eugen Uschpol traf zum zwischenzeitlichen 1:1 und flog wenig später vom Platz. (Björn Hake)

Wolfenbüttel. „Dieses ganze hätte, hätte, hätte, das bringt ja nichts. Fakt ist, wir haben verloren.“ So lautete das Resümee eines enttäuschten Fabrizio Muzzicato. Das Fazit des Coaches bezog sich auf die 1:2 (0:0)-Auswärtsniederlage des TB Uphusen beim MTV Wolfenbüttel. Somit haben die Arenkampkicker ein komplett ausgeglichenes Verhältnis in der Fußball-Oberliga aufzuweisen: vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen.

Doch die vierte Saisonpleite war eine unnötige. „Wieder verlieren wir gegen einen Aufsteiger. Gegen Oythe haben wir verdient verloren, doch gegen Wolfenbüttel dürfen wir einfach nicht verlieren“, haderte Uphusens Trainer. Der Grund: Der TBU bestimmte das Spiel, war überlegen, verbuchte die besseren Torchancen und hatte gar per Elfmeter die Chance, in Führung zu gehen. Doch all das half nicht, Wolfenbüttel ging hingegen mit drei Punkten vom Platz – und der TBU hat fleißig mitgeholfen.

Hochkaräter nicht genutzt

„Wir erspielen uns auswärts fünf, sechs, sieben richtige Hochkaräter. Viel mehr geht in der Oberliga nicht. Damit musst du ein Spiel gewinnen“, monierte Muzzicato weiter. Die beste Gelegenheit in Hälfte eins bot sich den Gästen nach einer Flanke von Viktor Pekrul, die per Hand abgewehrt wurde – Elfmeter. Ricardo Marafona da Costa schnappte sich den Ball, platzierte ihn jedoch zu zentral. „Das war schwach geschossen, der Keeper hielt mit dem Schienbein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass in dieser Szene einer der Erfahrenen die Verantwortung übernommen hätte“, betonte Muzzicato.

In puncto Offensive übernahm fortan vor allem Daniel Throl die Initiative. Immer wieder wusste sich der Zugang vom FSV Langwedel-Völkersen in Szene zu setzen. Einziges Manko: Er traf nicht. Auch nicht bei seiner besten Chance in Minute 30, als sein Schuss von einem Pfosten zum anderen prallte, aber nicht die Torlinie überquerte. „Er hat gezeigt, dass er im Moment sehr gut drauf ist“, lobte ihn sein Coach, der jedoch auch anmerkte: „Aber er trifft dann halt auch nicht.“

Fatale individuelle Fehler

Anders der Gegner. War Wolfenbüttel doch in Halbzeit eins einmal an Keeper Tjark Mertha gescheitert – „Er hatte es sich einfach verdient und sich auch bewiesen“ (Muzzicato) –, landete in Minute 69 der Ball nach einem Standard im Tor. Schütze war Rico-Rene Frank. Doch Uphusen antwortete in Person von Eugen Uschpol prompt (72.). „Das freut mich, das war sein erster Freistoß und der schlägt gleich so ein“, schilderte Uphusens Coach. Doch der Schütze war es auch, der sieben Minuten später wegen wiederholten Foulspiels den Platz mit Gelb-Rot verlassen musste. Dennoch war der TBU fortan gleichwertig. Das bittere 1:2 musste er aber noch schlucken. Kerem Sahan entschied sich für die spielerische Lösung, was aber nicht funktionierte. Dennis Janssen war nicht richtig positioniert und schon drehte Mario Errico in Minute 85 jubelnd ab.

„Wir erlauben uns einfach zu viele leichte Fehler. Das war extrem ärgerlich“, lauteten die abschließenden Worte Muzzicatos.