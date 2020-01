Derbyzeit in der Handball-Landesliga: SG Achim/Baden II empfängt Spitzenreiter TV Oyten (Anpfiff: Sonnabend um 16.45 Uhr). Einen „heißen Tanz“ erwartet Lars Müller-Dormann. „Die Achimer werden sich für die Hinspiel-Niederlage revanchieren wollen. Wir haben beide unsere Stärken in der Defensive“, prophezeit der Gäste-Trainer eine von den Abwehrreihen geprägte Partie. Sein Team müsse die richtigen Lösungen gegen das 5:1-System der SG finden. Dass seine Sieben zuletzt nicht immer souverän aufgetreten ist, beunruhigt Müller-Dormann nicht. „Eigentlich habe ich ein ganz gutes Gefühl. Gegen die Topteams haben wir unsere besten Spiele abgeliefert.“ Die Sieben von Florian Schacht war zuletzt eine kleine Wundertüte. Für die SG spricht die Heimstärke: Der Vierte hat zwar in der Lahofhalle bereits Zähler abgegeben, jedoch nicht in der Achimer Gymnasiumhalle, wo die Partie nun stattfindet.