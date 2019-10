Hailu verpasst Platz eins knapp

Abiel Hailu lief sieben Sekunden langsamer als der Sieger. (MOELLERS)

Oldenburg. Beim Marathon in Oldenburg sind mehrere Läufer der Leichtathletik-Gemeinschaft Kreis Verden (LGKV) an den Start gegangen. Konkret waren es zehn LGKV-Sportler, die sich für einen Start an der Hunte entschieden haben.

Die längste Strecke – die volle Marathon-Distanz von 42,195 Kilometer – lief der Achimer M65-Senior Peter Böhm. Mit einer Zeit von 4:29:33 Stunden erreichte er in seiner Altersklasse den siebten Platz – allerdings war er somit nicht ganz so schnell wie zwei Wochen zuvor in Bremen. Sophie Kohlhase aus Verden dagegen verbesserte ihre bisherige Bestzeit um eine Minute. Die LGKV-Sportlerin lief die Halbmarathonstrecke in einer Zeit von 1:35:11 Stunden und war damit als Gesamtfünfte aller Frauen die Erste der Altersklasse W20. Hinter ihr landete Maren Thalmann: Die Morsumerin kam nach 1:58:29 Stunden als Gesamt-16. ins Ziel. An der Seite seiner Freundin Sophie erreichte Moritz Schaller (Verden) eine Zeit von 1:35:11 Stunden, womit er 18. in seiner Altersklasse M20 wurde. Mit einer Jahresbestzeit von 1:39:53 Stunden erkämpfte sich der Achimer Heiko Bergmann den 20. Platz der M50-Senioren.

Auf der zehn Kilometer langen Strecke kamen drei LGKVer in die Top Ten. Das beste Ergebnis erzielte Vielstarter Abiel Hailu (Oyten). Er benötigte 32:12 Minuten und lag nur sieben Sekunden hinter dem Sieger. Als Vierter mit einer Zeit von 32:59 Minuten verfehlte Fisha Werede aus Oyten seine Saisonbestzeit nur um zwei Sekunden. Der Armsener Christian Siedlitzki auf Platz neun verbesserte sich als M50-Sieger auf 35:54 Minuten. Nach 41:40 Minuten lief Michael Trense ins Ziel ein – Platz 54 und Vierter der Senioren M55. Mieke Strobach (Achim), die Zweite der U20-Jugend, sicherte sich mit einer Zeit von 46:23 Minuten den 17. Rang aller Läuferinnen.