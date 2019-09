Abiel Hailu belegte beim Sport-Scheck-Run den zweiten Platz. (INGO MÖLLERS)

Über 5000 Läufer sind kürzlich beim Sport-Scheck-Run in Hannover an den Start gegangen. Es galt, entweder die Fünf- oder die Zehn-Kilometer-Strecke zu bewältigen. Zwei Athleten aus dem Landkreis Verden stellten sich der Herausforderung. Christian Siedlitzki nahm sich der langen Distanz an, Abiel Hailu entschied sich für die 5000 Meter.

Nach Beendigung dieses Laufs hätte Hailus Name beinahe ganz oben auf der Ergebnisliste gestanden. Im Fotofinish lief der Oytener mit Fahne in der Hand knapp hinter Yannick Reihs über die Ziellinie. Beide Athleten hatten für den Kurs in der Innenstadt von Hannover lediglich 15:03 Minuten benötigt. Gleich zwei Runden hatte Christian Siedlitzki zu absolvieren und sprach im Nachhinein von einem winkeligen und arrhythmischen Streckenverlauf. Speziell auf den zweiten fünf Kilometern bemerkte er seinen Trainingsrückstand, der auf seinen folgenreichen Radsturz sieben Wochen zuvor zurückzuführen ist. Doch die Atmosphäre mit den tausenden Zuschauern spornte den Armsener an und er durfte sich im Ziel sogar über seine Jahresbestzeit freuen – 35:02 Minuten. „Ich kann mit dem 17. Gesamtrang und Platz drei in meiner Altersklasse sehr gut leben.“