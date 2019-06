Lief im Verdener Stadion über 1500 Meter persönliche Bestzeit: Abiel Hailu. (INGO MÖLLERS)

Verden. Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke – schwimmen kommt einen da als erstes in den Sinn, aber sicherlich nicht laufen. Das dachten sich auch viele Leichtathleten und blieben der Bezirksmeisterschaft über die 1500-Meter-Strecke im Verdener Stadion fern.

Für Abiel Hailu war das aber kein Grund fernzubleiben, immerhin hatte er einen Titel zu verteidigen. Und das gelang ihm, ein zweites Mal in Folge. Mit persönlicher Bestzeit von 4:11,10 Minuten schnappte sich der Oytener seinen dritten Bezirksmeistertitel. Auf Platz drei der Männerwertung verpasste Moritz Schaller (Verden) mit 4:25,38 Minuten seine Bestzeit nur um eine knappe Sekunde, als Vierter kam der Oytener Fisha Werede nach 4:37,86 Minuten ins Ziel.

Unter sich blieben die LGKV-Jugendlichen: Mit 5:01,39 Minuten wurde der Uesener Simon Mohrmann in seinem ersten Rennen über 1500 Meter Bezirksmeister der U20. Lennart Lenz wurde drei Tage nach Platz fünf bei der Landesmeisterschaft nun in 4:44,37 Minuten Bezirksmeister der U18. Damit verwies er Jakob Gari (4:56,75 min) und Philipp Cordes (5:02,88 min) auf die weiteren Plätze.

Bezirksmeisterin der weiblichen U18 im ersten Leichtathletik-Wettkampf: Dieses Kunststück gelang Finja Schmiedel (Achim) in 6:49,09 Minuten. Seniorenmeister des Bezirks Lüneburg wurden Harm-Jürgen Willenbrock (Etelsen) in der Klasse M65 (6:35,18 min), Melanie Noack (Verden) bei den W35-Damen (5:40,64 min) und Manuela Jaschinski (Verden) mit 6:18,09 Minuten in der Klasse W50.

Erste Wettkampferfahrungen unter diesen Hitzebedingungen sammelte der Nachwuchs in den Rahmenwettbewerben über 800 und 2000 Meter. Über 800 Meter der W11-Mädchen siegte Antonia Beek mit 3:20,43 Minuten vor Emma Uelzen (beide Verden), die 3:22,79 Minuten benötigte. Über 2000 Meter kamen die Achimerinnen Maya Schuler (W14) und Rebekka Stehmeier (W13) mit 10:39,52 und 9:52,64 Minuten als erste ihrer Altersklassen ins Ziel. Abschließend knackten über 4x100 Meter die M60-Senioren Gerd Luttmann (Bendingbostel), Bernd Kunze, Wolfgang Gropp (beide Oyten) und Rudolf Lüdemann (Daverden) mit 57,62 Sekunden die DM-Norm.