Als Gastgeber gehen die Jungs des TV Baden in Achim ins Rennen. (Björn Hake)

Achim. In ihrer heimischen Lahofhalle spielt der Volleyball-Nachwuchs des TV Baden zwar nicht, dennoch geht die U16 bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften als Gastgeber an den Start. Das Turnier wird am Sonnabend und Sonntag in der Achimer Gymnasiumhalle ausgetragen. Neben dem TVB bewerben sich noch acht weitere Mannschaften um den Meistertitel. Darunter sind auch die beiden Bundesliga-Nachwuchsteams TSV Giesen und SVG Lüneburg. Unterteilt sind die neun Mannschaften zunächst in drei Vorrundengruppen.

In der Staffel A bekommt es der von Peter-Michael Sagajewski trainierte TVB mit dem USC Braunschweig zu tun. Es kommt somit zu einem Duell zweier Zweitliga-Nachwuchsteams. Dritte Mannschaft in der Gruppe A ist der TSV Giesen. Geht es nach Sagajewski bilden die beiden Vorrundenspiele nur den Auftakt eines erfolgreichen Turniers. Denn Trainer und Team verfolgen das Ziel, in der Gymnasiumhalle das Halbfinale zu erreichen. „Die Jungs sind auf jeden Fall gut genug, um so weit zu kommen“, sagt Sagajewski. „Spielerisch und taktisch sind sie gut ausgebildet.“ Die ersten Partien werden am Sonnabend um 12.30 Uhr angepfiffen. Am Sonntag geht es ab 9 Uhr mit der Zwischenrunde weiter. Nachmittags steht das Finale an.