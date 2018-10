Der TV Baden läuft am fünften Spieltag in Essen auf. (Björn Hake)

Baden/Essen. Jetzt ist das kleine Fragezeichen verschwunden. Nachdem Jochem Bräkling bereits davon ausgegangen war, dass das Zweitliga-Volleyballspiel zwischen dem VV Humann Essen und dem TV Baden ausgetragen werden kann (wir berichteten), hat nun auch die Stadt Essen grünes Licht gegeben. „Die Halle steht am Wochenende zur Verfügung und alle Spiele können stattfinden“, teilte Jasmin Trilling, stellvertretende Pressesprecherin der Stadt Essen, am Freitag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Zum Hintergrund: Die Partie zwischen Essen und Baden stand auf der Kippe, weil in der Sporthalle Wolfskuhle der Hallenboden an einer Stelle absackte. Die Hoffnungen der Gastgeber, dass die Handwerker die Reparaturarbeiten rechtzeitig beenden, haben sich nun erfüllt. Die Begegnung der beiden Volleyball-Zweitligisten wird am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Sporthalle Wolfskuhle angepfiffen.