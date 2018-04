Sarah Bresagk traf für Holtebüttel zunächst zum 2:2 und durfte nach dem Abpfiff mit ihrem Team einen Heimsieg feiern. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Dank eines späten Tores ihrer Angreiferin Marie von Weyhe haben die Fußballerinnen des SV Holtebüttel in der Bezirksliga West einen Erfolg gegen Stemmen gefeiert. Für die Mannschaft des TSV Bassen reichte es nicht zum angestrebten Sieg beim TuS Harsefeld. Das Team von Bastian Okrongli kam aber nach einem zweimaligen Rückstand noch zu einem Unentschieden.

SV Holtebüttel - TV Stemmen 4:3 (1:2): Der TVS sollte sich als hohe Hürde für die Mannschaft von Marco Hamacher erweisen. Schon zu Beginn wurde dies deutlich, als die Gäste zwei Fehler in der Defensive des SVH mit Treffern bestraften, die beide Delia Kollakowski markierte (7./12.). Die Elf von Hamacher kämpfte sich aber in die Partie. Holtebüttel hatte zunächst noch Pech, als Lena Bahlmann zweimal die Latte traf und Antonia Hartmann bei einem Pfostentreffer nicht gerade mit Fortuna im Bunde war. Bahlmann zeigte aber noch vor der Pause, wie es geht, als sie aus fast 25 Metern mit einem Heber das Anschlusstor markierte (36.). Sarah Bresagk gelang in der 67. Minute der Treffer zum 2:2. Die Freude über den Ausgleich hielt aber nicht lange an, denn im Anschluss an einen Freistoß stand Jana-Sophie Schütte richtig und brachte Stemmen mit 3:2 in Führung. Die aufopferungsvoll kämpfende Bahlmann zog ihr Team nun immer wieder mit und schloss einen Alleingang mit dem 3:3 ab (83.). Der jungen Marie von der Weyhe gelang schließlich fünf Minuten vor dem Abpfiff sogar noch der Siegtreffer. Weil Hamacher beruflich stark eingebunden ist, wird er in der nächsten Saison von seinem derzeitigen Assistenten Andreas Dressler als Coach abgelöst. Hamann wird ihm aber als zweiter Mann zur Seite stehen.

TuS Harsefeld - TSV Bassen 2:2 (2:1): Da der angesetzte Schiedsrichter kurzfristig absagte, griff Harsefelds Trainer zur Pfeife. Er erledigte seine Aufgabe gut. Der nur mit zwei Spielerinnen angereiste TSV Bassen verschlief die Anfangsphase und lag frühzeitig mit 0:1 zurück (3.). Erst nach und nach lief der Motor bei den Grün-Roten rund. Die erste Chance ließ Lena Wilkens noch aus. In der 17. Minute gelang Marnie Dierßen ein Sonntagsschuss, als sie den Ball aus gut 20 Metern unter die Torlatte jagte und zum 1:1 traf. Gegen den noch um den Klassenerhalt kämpfenden TuS Harsefeld hatten Maike Grünhagen (31.) und Dierßen (33.) mit ihren Schüssen Pech. Beide Male verpassten sie das Tor knapp. Besser machten es die Gastgeberinnen, die fünf Minuten vor der Pause zum 2:1 kamen. Bassens Defensive sah dabei nicht gut aus. Im zweiten Durchgang war es eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Eine der Möglichkeiten nutzte Bassens Lena Troschka nach Flanke von Grünhagen und markierte das 2:2 (66.). „Den Punkt nehmen wir gerne mit, denn das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn wir vor der Pause deutlich hätten in Führung gehen können“, sagte Bassens Pressesprecher Uwe Norden.