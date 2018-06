Genauer gesagt trifft sich Jens Schoof, HVN-Vizepräsident Spieltechnik, am Sonnabend, 24. Juni, im Niedersachsenhof mit den Vertretern der Vereine, die in den Ober- und Verbandsligen der Männer und Frauen spielen.

Neben Schoof wird auch HVN-Schiedsrichterwart Hans-Jürgen Gottschlich einen Teil des Programms gestalten. Laut HVN soll in Verden unter anderem über Regelauslegungen und Vereinsbeobachtungen gesprochen werden. „Weitere Themen sind die Durchführungsbestimmungen, der HVN-Pokal, Ordnungsänderungen sowie die Anwendung des elektronischen Spielberichtes nuScore und die Datenpflege in nuLiga“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Die Tagung beginnt nach Angaben des HVN um 11 Uhr.