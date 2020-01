Seit mittlerweile acht Jahren sind Volkmar Hustedt (grünes Trikot links) und Heiko Bujalla als Schiedsrichter-Gespann unterwegs. (Björn Hake)

Heiko Bujalla: Ich habe mit knapp 20 Jahren bei der SG Bremen-Ost einen Grundlehrgang absolviert. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Günter Hüneke hat dort als Referent meine Begeisterung geweckt. Nach einem Jahr als Einzel-Schiedsrichter habe ich es dann mit meinem damaligen Partner bis in die Regionalliga geschafft und dort sieben Jahr lang gepfiffen.

Volkmar Hustedt: Bei mir war es ähnlich. Bei meinem Heimatverein, dem TSV Daverden, wurden die Jugendteams quasi komplett zum Lehrgang geschickt. Ich war seiner Zeit 17 Jahre alt. Ich habe früh gemerkt, dass ich ein gewisses Talent für die Schiedsrichterrei habe. Mit meinem Gespann-Partner Holger Cordes habe ich dann 22 Jahre ein Team gebildet, davon 17 in der Regional- und 3. Liga. Seit acht Jahren bin ich nun mit Heiko unterwegs. Geboren wurde die Idee auf dem Grün-Weißen-Wochenende des TSV Daverden.

Volkmar Hustedt: Man nimmt die Torhüter sicher eher in Schutz, beispielsweise bei Kopftreffern. Auch Aktionen am Kreis beurteilt man schon einmal anders, wenn man von klein auf im Tor gestanden hat. Die eine oder andere Nickligkeit fällt einem eher ins Auge.

Heiko Bujalla: Ich muss den Keepern aber auch schon mal sagen, dass ein Kopftreffer nicht immer die Schuld des Werfers ist. Wenn der Torwart sich bewegt und dann getroffen wird, dann kann ich den Schützen nicht bestrafen. Das ist halt ihr Job.

Heiko Bujalla: Da spreche ich für uns beide: Egal in welcher Liga, wir nehmen jedes Spiel ernst. Wir pfeifen keine Begegnung quasi im Vorbeigehen. Man muss immer konzentriert bei der Sache sein, egal ob vor 500 Zuschauern in der Oberliga der Männer oder wenn bei einem Jugendspiel, wo nur die Eltern auf der Tribüne sitzen.

Heiko Bujalla: Ich denke gerne an ein Vorbereitungsspiel zwischen dem damaligen Erstligisten TV Emsdetten und dem Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen zurück. Fünf Jahr ist das etwa her. Da waren 1500 Zuschauer in der Halle. Das war schon eine besondere Atmosphäre.

Volkmar Hustedt: Bei mir sind die Spiele in der damaligen A-Jugend-Regionalliga in Erinnerung geblieben. Da stand seiner Zeit beispielsweise Johannes Bitter im Tor. Heute ist das ein gestandener Bundesliga- und Nationalspieler. Die Entwicklung der Talente über die Jahre zu verfolgen, war schon spannend. Abseits des Spielfeldes hat mich vor vielen Jahren das letzte Saisonspiel der HG Köthen in der 3. Liga der Männer fasziniert. Vor ihrem letzten Spiel wurden verdiente Akteure auf Motorrädern in die Halle gefahren. Eine gewaltige Show. So etwas war und ist im Westen undenkbar, das gab es nur bei den Klubs aus dem Osten.

Volkmar Hustedt: Mir ist Zuverlässigkeit wichtig. Da kann ich mich auf Heiko voll verlassen.

Heiko Bujalla: Wir beide haben da über die Jahre ein blindes Verständnis entwickelt. Es kommt schon mal vor, dass Volkmar bei einem Trainer oder der Aufsicht steht und erklärt, was ich entscheiden werde – und das auch schon mal, bevor ich es überhaupt gepfiffen habe (lacht).

Heiko Bujalla: Das ist wirklich eine schwierige Entwicklung. Ich habe in dieser Saison bereits knapp 40 Spiele geleitet. Irgendwo ist da auch eine Grenze erreicht. Neben dem Beruf gibt es da schließlich auch noch eine Familie. Glücklicherweise bringt meine Frau als ehemalige Handballerin Verständnis auf. Dass junge Leute andere Aufgaben vorziehen, kann ich verstehen. Irgendwo wird immer gemeckert. Gerade Zuschauer oder Eltern lassen ihren Frust auch mal gerne an den Schiedsrichtern aus.

Volkmar Hustedt: Ich sehe da auch ein gesellschaftliches Problem. Der Tiefpunkt ist aus meiner Sicht noch nicht erreicht. Ich bin ja auch noch Schiedsrichter-Ansetzer. Vor Kurzem hatte ich an einem Wochenende für 40 Spiele ganze sechs Gespanne zur Verfügung. Dass es uns an Nachwuchs fehlt, ist nicht zu übersehen. Wie das dann in der kommenden Saison weitergeht, bleibt abzuwarten. Auch die Vergütung ist nicht mehr zeitgemäß. Aber an der Schraube werden wir wohl nicht drehen können. Die Vereine können nicht mehr zahlen als die aktuellen Sätze.

Heiko Bujalla: Ich entscheide das von Jahr zu Jahr. So lange mir die Spieler auf dem Spielfeld nicht permanent davonlaufen, hänge ich noch ein paar Jahre dran.

Volkmar Hustedt: Auch ich verschwende an das Aufhören noch keine Gedanken. Zwar gehört inzwischen jedes zweite Wochenende den Kindern, aber mir macht es immer noch Spaß. Einige Jahre will ich daher noch dabei belieben.

Zur Person

Heiko Bujalla (54)

und Volkmar Hustedt (50)

gehören als Handball-Schiedsrichter seit Jahren zum festen Inventar der Oberliga. Nachdem beide mit anderen Partnern bereits Spiele in der 3. Liga geleitet haben, sind sie seit acht Jahren als Team in der höchsten Spielklasse der Verbände Niedersachsen und Bremen unterwegs. Auch in den Verbands- und Landesligen trifft man die beide an – und das nicht selten auch mehrmals an einem Wochenende.