Ein weiterer Spieler des Fußball-Kreisligisten FC Verden 04 II schließt sich zur neuen Saison dem Bezirksligisten SV Vorwärts Hülsen. Nach Ole Sievers (wir berichteten) wechselt nun auch Hannes Bartling zum von Jan Twietmeyer gecoachten SVV. Einsetzbar ist der 20-jährige Neuzugang sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung. In der Saison 2020/2021 hat Bartling im Trikot der Verdener Landesliga-Reserve allerdings auch seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. In fünf Kreisligaspielen erzielte er zwei Tore. Darüber hinaus holt sich Twietmeyer mit Justin Richter sowie Maveric Oestmann zwei junge Fußballer in sein Team, die aktuell noch der U18 des JFV Aller-Weser angehören.