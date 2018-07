Harm Lahde ritt auf Oak Grove’s Celebrity (im Bild) und Oak Grove’s Vogelfrei. (hake)

Berlin. Helsinki war das erste Mal, nun folgte mit Berlin das zweite Mal. Der Varster Springreiter Harm Lahde startete bei der Global Champions Tour in Berlin, einem CSI5*-Event. Mit den Ergebnissen war er jedoch nicht gänzlich zufrieden, ein neunter Rang sollte das beste Resultat bleiben.

Für den CHIO in Aachen verpasste Lahde den Sprung von der Reserveliste auf die Startliste. Doch Bundestrainer Otto Becker hatte dem Varster bereits zuvor den Startplatz in Berlin zugesichert, womit seinem zweiten Auftritt auf einer Fünf-Sterne-Bühne nichts mehr im Weg stand. Obwohl die Ergebnisse von bescheidender Natur waren, lohnte sich der Auftritt für Harm Lahde. „Das war in Ordnung, auch wenn ich es mir etwas besser erhofft hatte. Aber das Glück war einfach nicht auf unserer Seite. Auch mein Trainer Toni Hassmann und der Bundestrainer sagten mir, dass ich eigentlich super gesprungen wäre“, erzählte Lahde.

Doch auf dem Niveau der Weltspitze ist neben dem Können auch das Glück gefragt, und das war dem Varster nicht holt. Seine beste Platzierung verbuchte er auf Oak Grove’s Vogelfrei in einer Zwei-Phasen-Springprüfung. Nach zwei fehlerfreien Runden wurde er auf Rang neun geführt. Auch mit Oak Grove’s Celebrity war Lahde in Berlin im Parcours unterwegs, jedoch nie fehlerfrei.

Die nächste Nominierung

Dennoch verbuchte er seinen Auftritt in der Hauptstadt als Erfolg. Und das darf der Varster auch, immerhin erhielt er bereits jetzt die Nachricht vom Bundestrainer, dass er auch in Gijon (Spanien) beim CSIO5*-Turnier – 28. August bis 3. September – mit von der Partie sein wird. „Es ist gut, nun erst mal drin zu sein“, beschreibt Lahde den Stellenwert, für solche Turniere nominiert zu werden.

Als nächstes geht es mit den Sternen zunächst wieder etwas runter. In dieser Woche steht wieder das Turnier vor der Haustür für Harm Lahde an. Bei Verden International wird er unter anderem in allen Touren von Klein bis Groß an den Start gehen.