Harm Lahde hielt die Konkurrenz in der Verdener Niedersachsenhalle in einer Prüfung in Schach. Den zweiten Sieg verpasste der Lokalmatador nur knapp. (Björn Hake)

Beim bereits dritten Late-Entry-Turnier dieses Jahres haben sich am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Reiterinnen und Reiter in der Verdener Niedersachsenhalle eingefunden. Das Turnier, das wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden musste, bot Springprüfungen bis hoch zur Klasse S. Die hiesigen Reiterinnen und Reiter hatten sich viel vorgenommen und durften am Ende die eine oder andere gute Platzierung bejubeln.

Das galt allen voran für Harm Lahde vom RV Aller-Weser. Der Lokalmatador ging in der Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* mit seinem Hengst Doom SR an den Start. In einem spannenden Wettkampf überzeugte das Duo und kam strafpunktfrei in 41,28 Sekunden ins Ziel. Diese Zeit reichte hauchdünn für den Sieg, denn die zweitplatzierte Stephanie Böhe (Pferdezucht u. RV Luhmühlen) war mit 41,42 Sekunden fast genauso schnell. Platz fünf in dieser Prüfung ging an Nadine Wahlers vom RV Aller-Weser. Sie blieb mit Dream Boy ebenfalls ohne Fehler, war mit 43,66 Sekunden aber etwas langsamer als die beiden Erstplatzierten. In der zweiten Abteilung dieser Prüfung trat Harm Lahde mit Castillano SR an. Auch hier schaffte er mit Rang zwei (0 Fehler/53,02 Sekunden) den Sprung aufs Podium.

In der Springprüfung Kl. M* ließ Hedda Roggenbruck (RV Aller-Weser) mit ihrer Stute Asti der Konkurrenz keine Chance. Sie gewann die Prüfung ohne Fehler in 50,83 Sekunden. Einen weiteren Sieg durfte Roggenbruck in der Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. L bejubeln (0/53,14). Direkt dahinter landete mit Emilia Haase eine weitere Reiterin des RV Aller-Weser. Sie schaffte die Prüfung ohne Fehler in 55,18 Sekunden. Die Springprüfung Kl. M** war besonders gefragt. Gleich 68 Reiterinnen und Reiter hatten hierfür genannt. Gabriele Heemsoth vom RV Aller-Weser belegte auf Happinez einen achtbaren siebten Platz (0/55,50). Harm Lahde und Oak Grove’s Americana schafften es mit Rang zwölf nicht in die Top Ten (0/62,97). Sowohl Heemsoth als auch Lahde achteten in dieser Prüfung mehr darauf, eine strafpunktfreie Runde hinzulegen, statt eine schnelle Zeit zu erzielen.

Beim abschließenden S**-Springen mit Stechen erreichte Lahde auf Unique zudem den neunten Platz. Noch besser schnitt Julie Mynou Diederichsmeier ab. Die Springreiterin des RV Aller-Weser schaffte es mit Carlucci auf den sechsten Rang. Der Sieg ging an Mario Stevens. Alle Ergebnisse des Late-Entry-Turniers gibt es im Internet unter www.equi-score.de.