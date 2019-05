Philipp Büssenschütt war in der zweiten Halbzeit nicht immer auf der Höhe. Am Ende verlor er mit Verden 1:3. (Björn Hake)

Wenn eine Mannschaft bereits abgestiegen ist, kann sie befreit aufspielen. Genau das tat am Sonntag der TSV Winsen/Luhe während seines Auswärtsspiels beim FC Verden 04. Die Gäste können die Liga zwar nicht mehr halten, wollen sich aber anscheinend achtbar aus der Fußball-Landesliga verabschieden. In der Reiterstadt ist das schon einmal gelungen: Zwar führten die Gastgeber zur Pause mit 1:0, nach 90 Minuten waren es aber eben die Verdener, die niedergeschlagen auf dem Boden lagen: Winsen hatte das Spiel in der zweiten Halbzeit gedreht und gewann die Begegnung vollkommen verdient mit 3:1. Somit erlebte Verdens neuer Trainer Frank Neubarth eine ziemlich unschöne Heimpremiere.

Der Coach wollte nach der Partie erst gar nicht damit anfangen, nach Ausreden zu suchen. Die gab es nämlich auch nicht. „Das war einfach nichts“, sagte der Ex-Profi kurz und knapp. Neubarth führte dann aber doch noch weiter aus: „Wir haben verdient verloren. Wir hatten von der ersten Sekunde an keine Sicherheit im Spiel und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Läuferisch war es eine schwache Leistung und insgesamt ein schlechtes Spiel unsererseits.“ Deutlicher kann ein Trainer kaum aussagen, dass er mit dem Gezeigten seiner Elf unzufrieden war.

Zander mit dem glücklichen 1:0

Bereits in der Anfangsphase durften sich die Gastgeber glücklich schätzen, dass sie nicht früh in Rückstand geraten waren. Die Gäste aus Winsen tauchten nämlich einige Male gefährlich vor dem Verdener Tor auf. Doch ihre Chancen wussten sie zunächst nicht zu nutzen. Der FCV tat sich hingegen in der Offensive äußerst schwer. In Führung ging er aber dennoch: Thomas Celik setzte zu einem starken Dribbling an und sah den im Strafraum frei stehenden Nick Zander. Der junge Angreifer der Gastgeber zog direkt ab und traf den Fuß von TSV-Keeper Henrik Titze. Von dort trudelte der Ball ins Netz (18.). „Man muss schon sagen, dass das 1:0 eher glücklich war“, sagte Neubarth, der bis zur Pause keine weiteren Chancen seiner Mannschaft notierte. Die Verdener durften sich sogar bei ihrem Torhüter Stefan Wöhlke bedanken, dass sie überhaupt mit der knappen Führung in die Kabine gingen. Mit zwei Paraden hielt der Schlussmann das 1:0 zunächst fest.

Und auch direkt nach Wiederanpfiff stand Wöhlke im Mittelpunkt: Winsens Moritz Esmann zog aus rund 13 Metern ab, doch Wöhlke parierte erneut und klärte zur Ecke. Der Ausgleich war längst überfällig. Doch um ein Haar hätte der TSV kurze Zeit später das zweite Gegentor kassiert. Wieder spielte Celik Zander frei. Und wieder schoss Zander Titze an den Fuß. Diesmal trudelte der Ball aber nicht ins Tor (59.). Eine Minute später leisteten sich die Verdener einen groben Schnitzer in der Abwehr. Und dieser wurde bestraft: Esmann lief allein auf Wöhlke zu – FCV-Innenverteidiger Philipp Büssenschütt versuchte noch, den Enteilten einzuholen, schaffte dies aber nicht – und schloss überlegt zum verdienten 1:1 ab.

Im direkten Gegenzug hätte Verden erneut in Führung gehen können. Doch zunächst scheiterte der eingewechselte Muhamed Özer an Titze, Kato Tavan setzte den Nachschuss ans Außennetz. Und das war es dann auch mit den Offensivaktionen der Neubarth-Elf. Zwar hatten die Gastgeber mehr Ballbesitz, wussten damit aber recht wenig anzufangen. Es herrschte die absolute Harmlosigkeit am Hubertushain – zumindest von Verdener Seite. Denn die Gäste wussten durchaus etwas mit ihren Chancen anzufangen, vor allem Maximilian Köster. Er trug sich in der 70. und in der 75. Spielminute in die Torschützenliste ein. Hätte Stefan Wöhlke keinen guten Tag erwischt, hätte der TSV Winsen/Luhe wahrscheinlich noch öfter getroffen.

Dass Neubarth nach Spielende enttäuscht war, war wenig verwunderlich. „Wir sind immer einen Schritt zu spät gekommen. Diese Niederlage will ich aber nicht an einzelnen Spielern festmachen. Keiner war in guter Form.“ In der Tabelle bleibt Verden somit auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Rückstand zur SV Drochtersen/Assel II beträgt nun vier Punkte. Der FCV darf aber noch hoffen, dass sowohl der TB Uphusen als auch der Heeslinger SC in der Oberliga bleiben. In diesem Fall würde es in der Landesliga nur drei Absteiger geben.