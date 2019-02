Aleksandar Nesic (Mitte) traf für Rot-Weiß Achim doppelt. Dennoch setzte sich am Ende Micha Langreder mit seinem TSV Etelsen durch. (Björn Hake)

Etelsen. Sie hatten sich so schön aufgestellt, die Fußballer des TSV Etelsen und des 1. FC Rot-Weiß Achim. Bevor die Mannschaften aber gemeinsam das Feld am Schlosspark betraten, mussten die Gastgeber noch einmal schnell in die Kabine. Beide Teams hatten sich dunkelblaue Trikots übergestreift. Die Etelser zogen sich fix andere Jerseys an. Nachdem sich die Gastgeber neu eingekleidet hatten, bekamen die Zuschauer ein umkämpftes Spiel zu sehen, in dem sich die Schlossparkkicker mit 4:2 (1:1) durchsetzten. Etelsen bleibt somit dem Tabellenführer der Bezirksliga Lüneburg 3, dem FC Hambergen, auf den Fersen. Der TSV hat zwei Punkte, jedoch auch ein Spiel weniger absolviert.

Gerd Buttgereit fasste die Partie treffend zusammen. „Ich kann eigentlich nur sagen, dass das ein Arbeitssieg war“, meinte der Trainer der Gastgeber. Über einen langen Zeitraum machten die Gäste aus Achim ihre Sache gut und es dem Favoriten damit ziemlich schwer. Die Rot-Weißen gingen aggressiv in die Zweikämpfe, ließen den Etelsern kaum Platz, sich spielerisch zu entfalten. „Das hat Achim in der Tat sehr gut gemacht. Sie haben im Grunde so gespielt, wie wir es eigentlich machen wollten. In der ersten Halbzeit sind wir daher nicht richtig in die Partie gekommen“, bilanzierte Buttgereit den ersten Durchgang.

Getroffen hatte seine Elf aber dennoch. Da aus dem Spiel heraus aber kaum Chancen entstanden waren, musste eine Standardsituation für die 1:0-Führung des TSV herhalten. Robert Littmann trat in der 18. Minute einen Freistoß aus mehr als 25 Metern auf das Tor der Gäste. Der Ball setzte kurz vor RW-Keeper Sinan Reiter auf, sodass dieser die Kugel nicht erwischte. Die Führung der Gastgeber hielt aber nur sechs Minuten. Aleksandar Nesic traf nach guter Vorarbeit von Kouassi Wilfried Yao zum 1:1. „In der Pause habe ich den Jungs gesagt, was sie gegen eine solch kampfstarke Mannschaft anders machen müssen“, sagte Buttgereit, dessen Ansprache scheinbar bei seinen Spielern ankam. Denn nur vier Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Schlossparkkicker ein zweites Mal in Führung. Timo Schöning, nicht gerade der größte Spieler im Kader des TSV Etelsen, traf per Kopf. Zuvor hatten es sämtliche Verteidiger der Gäste verpasst zu klären.

Doch auch diese Führung sollte nicht lange halten. Wieder war es Aleksandar Nesic, der für die Gäste getroffen hatte. Diesmal markierte er das Tor in Littmann-Manier per Freistoß aus rund 20 Metern. Kurze Zeit später dezimierten sich die Gäste selbst. Salim Kaldirici wurde wegen eines wiederholten Foulspiels mit einer Gelb-Roten Karte vom Feld geschickt. Diese Hinausstellung brachte der Buttgereit-Elf den Platz zur Entfaltung, der ihnen zuvor nicht von den Rot-Weißen gegeben worden war. Und diesen Platz nutzten die Etelser, um ihr ersten Spiel nach der Winterpause für sich zu entscheiden. Das 3:2 schoss Alex Ruf in der 69. Minute. Nachdem Littmann per Elfmeter an Reiter gescheitert war, setzte sich Ruf – er wurde zwei Minuten zuvor eingewechselt – energisch durch und staubte ab. Lasse Müffelmann machte 13 Minuten vor dem Schlusspfiff mit dem 4:2 alles klar. In der Folge besaßen die Schlossparkkicker noch ein paar Chancen für einen fünften Treffer, nutzten diese aber nicht.

Für Achims Trainer Dogan Yalcin war der Hauptgrund für die Niederlage schnell gefunden. „Ausschlaggebend war der Platzverweis gegen uns“, urteilte der junge Coach. Trotz der Pleite lobte Yalcin seine Elf jedoch: „Meine Mannschaft hat Etelsen gut gestellt und hat viele Angriffe im Ansatz gestoppt. Ich kann meinem Team für diese Leistung nur ein Lob aussprechen. Wer hier zwei Tore schießt und Etelsen zum Verteidigen bringt, macht viele Dinge richtig.“ Für Buttgereit sei der Platzverweis ebenfalls eine Art Wendepunkt der Partie gewesen. „Rot-Weiß Achim schwächt sich mit der Gelb-Roten Karte natürlich selbst. Unter dem Strich kann ich sagen, dass wir gewonnen haben ist okay. Aber man darf nicht vergessen, dass dieser Gegner es uns sehr schwer gemacht hat“, sagte der Coach des Tabellenzweiten.