Moritz Nientkewitz & Co. und der TSV Etelsen um Bastian Reiners (rechts) lieferten sich ein von Leidenschaft geprägtes Duell. (Björn Hake)

Langwedel. Erst der Platzverweis für Marvin Wasmuth hat zu wirklich erkennbaren Unterschieden auf dem Rasen des FSV Langwedel-Völkersen geführt. Seine Gelb-Rote Karte, die er sich in der 83. Minute nach einem Foulspiel abholen musste, verursachte beim Gastgeber eine Unordnung – und war der mit ausschlaggebende Faktor für ein dann doch eindeutiges Resultat zugunsten der Fußballer des TSV Etelsen. Trotz des 0:3 (0:1) muss sich der FSV jedoch überhaupt nicht grämen. Im Gemeinde-Derby verlangte der Bezirksliga-Achte dem Aufstiegsaspiranten alles ab. Zu dieser Leistung kann dem Gastgeber nur gratuliert werden.

„Wir waren auf dem Papier der Außenseiter. Aber auf dem Platz habe ich keinen Tiger gegen ein Kaninchen gesehen“, sagte FSV-Coach Emrah Tavan, der sich aber auch enttäuscht zeigte. Nur die harte Nuss zu sein, das reicht ihm eigentlich nicht. Im Endeffekt ist Langwedel aber genau diese Rolle zuteil geworden. Defensiv muss sich der FSV dabei überhaupt nichts vorwerfen. Da stand man lange Zeit total sicher und ließ den Zweiten der Bezirksliga offensiv überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Bei der Qualität, die Etelsen jedoch besitzt, ist nicht jede Torchance zu verhindern. Bitter war nur, dass der TSV die erste wirkliche Möglichkeit sofort nutzte. Ein langer Einwurf von Nico Kiesewetter, eine Kopfballverlängerung von Bastian Reiners, die bei Flügelspieler Lasse Müffelmann landete: Dieser ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen – köpfte ein, 1:0 für Etelsen, fast aus dem Nichts (35.). „Da bist du als Trainer froh, wenn wenigstens solch eine Aktion funktioniert. Das haben wir trainiert“, berichtete TSV-Coach Gerd Buttgereit.

Ansonsten hatte er in der ersten Halbzeit so gut wie nichts Positives gesehen. „Wir haben da sehr schlecht Fußball gespielt: Langsam und ohne Mut. Und wir haben uns auch die normale Zweikampfhärte aufdrängen lassen. Damit können wir nicht zufrieden sein, da müssen wir mit einer höheren Dynamik auftreten“, analysierte er. Als Erklärung fügte er die taktische Einstellung an: „Vielleicht waren wir deshalb zu passiv und vielleicht war deshalb auch fußballerisch der Wurm drin, weil wir mal nicht auf volles Pressing gegangen sind und auf Fehler des Gegners gewartet haben“, vermutete Buttgereit.

Glücklich nahm er zur Kenntnis, dass sich sein Team in der zweiten Hälfte steigerte. „Von einem Highlight können wir aber nicht reden“, relativierte Etelsens Trainer. Aus seiner Sicht haben dem TSV auch die nachlassenden Kräfte der Gastgeber in die Karten gespielt. „Ich hatte den Eindruck, dass sie immer müder wurden“, sagte Buttgereit. Dem kann durchaus beigepflichtet werden, zog der FSV doch gegen Ende immer mehr Fouls: Meistens ein Ergebnis von nachlassender Konzentration.

Endgültig gebrochen war die Gegenwehr dann aber erst nach dem angesprochenen Platzverweis vom ansonsten positiv auffallenden Außenverteidiger Wasmuth. In der Folge erarbeitete sich der TSV eine deutliche Überlegenheit und mehrere Torchancen. Reiners, auf Pass vom eingewechselten Alex-Christian Ruf (88.) sowie Müffelmann (90.) schraubten das Ergebnis entsprechend in die Höhe.Damit ist der Tag auch für Etelsens Torwart Cedric Dreyer gut verlaufen. Der 1997 geborene Keeper durfte sich über ein Zu-null-Spiel freuen. Jedoch fiel er dennoch als Unsicherheitsfaktor auf. Schon häufiger in dieser Saison patzte er, auch am Sonntag machte er manche Situationen für Langwedel erst scharf. „Wir beobachten das genau, man darf es aber auch nicht dramatisieren. Man muss ihm Fehler zugestehen, Zeit geben und an ihn glauben“, sagte Buttgereit. Gegen Langwedel ist seine Unsicherheit auch nicht ins Gewicht gefallen. Dabei hätte Wasmuth sein unnötiges Dribbling im eigenen Sechzehner eigentlich mit dem 1:0 bestrafen müssen. Doch aus kürzester Distanz brachte er den Ball nach der daraus resultierenden Ecke nicht im Tor unter (5.). Ebenso ließ Artur Pfannenstil den Ausgleich nach Freistoß Tiedemann kläglich liegen (72.). Ein Punkt, der Tavan nicht gefallen haben dürfte. „Wir waren giftig, bissig und mindestens gleichwertig. Wir sind auf einem guten Weg, die Niederlage ist ärgerlich“, resümierte er. Wer vorne aber nicht eiskalt zuschlägt, muss eben – so wie Langwedel – ein 0:3 akzeptieren.