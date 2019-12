Einziger Lichtblick beim TBU: Christian Ahler-Ceglarek. (Björn Hake)

Hameln. Achim Hollerieth hatte seine Mannschaft vor dem Auswärtsspiel gegen den BW Tündern ausdrücklich gewarnt. Der von ihm gecoachte TB Uphusen müsse bei dem abgeschlagenen Tabellenletzten der Fußball-Oberliga die richtige Einstellung an den Tag legen, um nicht zu stolpern. Doch genau das ist am Sonnabend geschehen. Der TBU hat sein Ziel, drei Punkte bei dem Schlusslicht einzufahren, deutlich verpasst. Mit 0:3 (0:1) haben die Uphuser verloren und im Abstiegskampf einen heftigen Rückschlag einstecken müssen.

Dem Trainer fehlten nach dem Schlusspfiff die Worte. „Ich kann mir derzeit nicht erklären, wie das passieren konnte. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sprachlos bin. Das muss ich erst einmal sacken lassen und eine Nacht drüber schlafen“, sagte Hollerieth. In seiner Stimme schwang jede Menge Frust mit. Kein Wunder: Schließlich hatte der Coach vor der Begegnung noch gesagt, dass alles andere als ein Sieg nicht akzeptabel und eine riesige Enttäuschung sei.

Der beste Uphuser steht im Tor

Die Fußballer aus dem Achimer Westen hätten einen Sieg im Weserbergland allerdings auch nicht verdient gehabt. „Denn wir haben alles vermissen lassen. Diese Niederlage ist absolut verdient“, meinte Hollerieth, der einen seiner Spieler aus der Kritik herausnahm: „Unser bester Mann war unser Torhüter.“ Gemeint ist Christian Ahlers-Ceglarek. Der Keeper bewahrte den TBU vor einer noch höheren Niederlage. „Schon vor dem 0:1 hat Zecke zwei-, dreimal stark gehalten“, schilderte Hollerieth.

In der 37. Minute war aber auch der TBU-Schlussmann machtlos, als Lukas Kramer das 1:0 erzielte. Und auch die Schüsse von Christiano Figueiredo Santos (71.) und Kaan Gündüz (84.) musste Ahlers-Ceglarek passieren lassen. Und der TB Uphusen? Von den Gästen war in der Offensive nichts zu sehen. „Wir haben nicht einmal aufs Tor geschossen“, beschwerte sich der Coach über einen schwachen Offensiv-Auftritt seiner Elf. Der TBU bleibt durch die Niederlage in der Tabelle dort, wo er kommende Woche, wenn die Winterpause beginnt, nicht mehr stehen will: auf einem Abstiegsplatz.