Diesmal nicht in der Halle aktiv, sondern im Sand: Nils Mallon (l.) und Ole Sagajewski. (Björn Hake)

Norderney. Ein wenig spielte bei Ole Sagajewski und Nils Mallon der olympische Gedanke mit. Das Beachvolleyball-Duo des TV Baden startete jetzt bei einem stark besetzten Top-10-Plus-Turnier auf Norderney. Das Turnier wurde im Rahmen des White Sands Festivals ausgetragen. „Es war toll, dort zu spielen“, sagte Ole Sagajewski. „Die Atmosphäre war richtig geil. Nur war es ziemlich windig. Es gab teilweise Böen, die bis zu 85 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sind.“

Sportlich lief es für das TVB-Duo jedoch nicht so gut. Nach zwei Spielen war das Turnier auf der ostfriesischen Insel für sie beendet. Zwar mussten sie nicht durch die Qualifikation, gehörten in dem 16er-Hauptfeld aber dennoch zu den Außenseiter. An Position 14 gesetzt gingen Sagajewski/Mallon ins Rennen. In der ersten Runde trafen sie gleich auf ein starkes Beach-Duo – und zwar auf Markus Böckermann und Max Karpa. Vor allem auf Böckermann galt es zu achten, schließlich spielte er 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. „Die beiden waren im Zusammenspiel nicht so gut, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Daher wäre eine Satzgewinn schon toll gewesen“, meinte Sagajewski. Doch dazu sollte es nicht kommen: Die Badener verloren das Match mit 0:2 (17:21, 17:21).

In der Verliererrunde ging es für die Badener schließlich darum, das frühe Turnier-Aus zu verhindern. Mit dem Duo Felix Hinkelmann/​Edgar Witt habe man Gegner gehabt, die durchaus auf Augenhöhe gewesen seien, meinte Sagajewski. Das zeigte sich besonders im ersten Satz, den die beiden Badener mit 27:29 verloren. Der zweite Durchgang ging deutlicher an Hinkelmann/Witt (15:21). „Wenn die Bedingungen besser und wir im Vorfeld ein bisschen mehr trainiert hätten, dann wäre für uns vielleicht mehr drin gewesen“, urteilte Ole Sagajewski.