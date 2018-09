Das Team Achim Roflexs (von links: Mirja Krüger, Carolin Albers, Bianca Freese, Stefanie Albers, Jens Holm – es fehlt Jasper Voss) tritt bei der Heim-DM als Favorit an, immerhin schloss das Team die reguläre Saison punktgleich mit Lindau-Gettorf I ab. (FR)

Achim. Vor einer Deutschen Meisterschaft, egal welcher Sportart, wird immer die Frage gestellt: Wer ist der Favorit? Oftmals gibt es eine klare Antwort darauf, doch bei der Mounted-Games-DM gibt es in diesem Jahr kein Team, das einen solchen Status für sich beanspruchen kann. Über die Saison hinweg waren es insbesondere zwei Mannschaften, die um die Vorherrschaft bei den Reiterspielen kämpften: Achim Roflexs und Lindau-Gettorf I.

Mentale Stärke gefordert

Sechs Teams werden am Sonnabend und Sonntag auf dem Turnierplatz am Ueser Moorweg um die DM-Krone buhlen, und neben den Roflexs werden noch zwei weitere Achimer Truppen dabei sein. Auf die Namen Highland und Blue Pearls hören die anderen beiden Achimer A-Finalisten. Sie nahmen nach der regulären Saison die Ränge fünf und sechs ein. Das Team Achim Roflexs – bestehend aus Carolin Albers, Stefanie Albers, Bianca Freese, Jasper Voss, Mirja Krüger und Jens Holm – beendete die Ranglistenturniere punktgleich mit Lindau-Gettorf I (beide 179 Zähler) auf dem ersten Rang. An ihnen vorbei führt demnach der Weg zum Titel. Wer die besseren Karten hat, das vermag auch Mitorganisator Heinrich Albers nicht zu beurteilen: „Wenn alle gut drauf sind und nichts Außergewöhnliches wie Unfälle oder Verletzungen passiert, dann wird es auf die mentale Situation von Reiter und Pferd ankommen. Ansonsten sind beide gleich stark.“ Beide Mannschaften können auch auf amtierende Mannschafts-Weltmeister verweisen. Bei den Roflexs ist das Stefanie Albers, beim Team Lindau-Gettorf sind das Widukind und Sigurd Moormann, Liv-Marleen Rothenburger und Mats Hensel. Widukind Moormann ist zudem mehrfacher Welt- und Europameister im Einzel. Neben dem Spitzenduo schielen auch die Teams Lindau-Gettorf II und Fleckeby I auf den Titel, sie nahmen zum Abschluss der Saison die Ränge drei und vier ein.

Insgesamt werden 18 Mannschaften der offenen Klasse am kommenden Wochenende in Achim zugegen sein. Auch in den B- und C-Finals werden die Sieger ermittelt. In beiden Klassen tummeln sich weitere kreisverdener Mannschaften, so auch Fischerhude Uvex, seines Zeichens Championatssieger 2012. Des Weiteren werden auch die Deutschen Meister der Altersklassen U18 (zwölf Teams) und U14 (sechs Teams) in Achim ermittelt.