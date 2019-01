Schnappten sich in der ersten Qualifikationsprüfung der Großen Tour Platz zwei: Harm Lahde und Oak Grove´s Flickering Star. (Björn Hake)

Verden. Die 44. Auflage der Verdinale ist eröffnet. Und gleich am zweiten Tag haben sich die regionalen Springreiter gute Ausgangspositionen für die Youngster und die Große Tour gesichert.

Allen voran ist dabei Harm Lahde zu nennen. Der Reiter in Diensten des RV Aller-Weser platzierte sich sowohl in der ersten Qualifikationsprüfung der Youngsters als auch in der ersten Runde der Großen Tour weit vorne. Im Sattel von Oak Grove’s Zilzal blieb der Varster ohne Abwurf und sicherte sich in 53,78 Sekunden den vierten Rang bei den siebenjährigen Youngsters. Die Prüfung gewann Enrico Süßenbach, der mit Gabalier HRH 52,02 Sekunden für den Parcours benötigte.

Noch besser schnitt Harm Lahde bei der Großen Tour ab. Dank einer ebenfalls fehlerfreien Runde in 60,32 Sekunden sah er mit Oak Grove’s Flickering Star lange wie der Sieger aus. Doch die goldene Schleife wurde ihm noch von Ezequiel Andres Ferro Menendez (RFV Clenze) abgejagt, der um 1,05 Sekunden schneller war. Schnell unterwegs war auch die Südafrikanerin Alexa Stais. Die Bereiterin des Morsumers Hilmar Meyer benötigte 61,70 Sekunden mit Kia V und wurde damit auf Rang drei bei der Prüfung der Klasse S* geführt.

Dritte fehlerfreie Reiterin aus dem Landkreis Verden war Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser). Sie wurde 13. im Sattel von Carlucci.