Jubel und gute Laune sollen am Sonnabend in die Lahofhalle zurückkehren. (Björn Hake)

Baden. Verbringt eine Mannschaft an einem Stück viel Zeit miteinander, kann es durchaus zu einem Lagerkoller kommen. Das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Genauso kann aber auch das Gegenteil entstehen: Eine ohnehin schon eingeschworene Gemeinschaft kann sich noch mehr festigen. Und genau das ist in der vergangenen Wochen beim TV Baden passiert. Die Zweitliga-Volleyballer verbrachten das gesamte Wochenende miteinander. Denn es standen die beiden Auswärtsspiele beim SV Lindow-Gransee und VCO Berlin an, die binnen zwei Tagen ausgetragen worden sind. Für das Team war es die perfekte Gelegenheit, sich noch mehr ihrem neuen Trainer Werner Kerne­beck anzuvertrauen. Das dies gelungen ist, zeigt das Resultat in Berlin. Beim VCO gewann der TVB mit 3:2. Jetzt steht das nächste wichtige Ereignis für Kernebeck und Co. an: Der neue Coach steht vor seinem ersten Heimspiel mit dem TV Baden. Zu Gast in der Lahofhalle ist am Sonnabend (Anpfiff: 19.30 Uhr) der TuS Mondorf.

Die Vorfreude, sie hat bei Werner Kernebeck schon ein hohes Level erreicht. „Und die Freude auf das Spiel ist durch den Sieg in Berlin noch größer geworden“, sagt der Nachfolger von Fabio Bartolone, der bisher nur bei Heimspielen des TV Baden II in der Lahofhalle an der Seitenlinie stand. Die Stimmung bei den Heimauftritten des Zweitliga-Teams ist eine komplett andere als bei der Reserve. Es sind mehr Zuschauer in der Halle, der Geräuschpegel ist wesentlich höher. Wenn der TV Baden in der 2. Bundesliga Nord zu Hause aufläuft, haben die Anhänger des TVB schon so manche Schlacht verfolgen dürfen.

Ausgeglichene Bilanz

Zuletzt wurde solch eine Schlacht nicht geschlagen. Das jüngste Heimspiel haben die Badener – damals noch unter Trainer Fabio Bartolone – gegen den Moerser SC deutlich mit 0:3 verloren. „Das hat dem Team schon eine Delle verpasst. An dieser Niederlage hatten die Jungs zu nagen“, sagt Kernebeck. „Jetzt wollen wir aber wieder zeigen, dass der Gegner sehr viel tun muss, um bei uns zu gewinnen – auch unserem Publikum.“ Das „Lahof-Feeling“ solle wieder her, wie der Coach die Eigenschaft seiner Mannschaft nennt, vor eigenem Anhang für besondere Momente zu sorgen. „Wir wollen aber natürlich unbedingt punkten und nicht nur Fröhlichkeit“, sagt Kern­e­­beck diesbezüglich.

Mit dem TuS Mondorf kommt am Sonnabend ein Aufsteiger in die Lahofhalle. Unbekannt ist der Gegner dem TV Baden aber keineswegs. Denn in der Saison 2017/2018 waren die beiden Teams gemeinsam in der 3. Liga West unterwegs. Die Bilanz ist ausgeglichen. Anfang Dezember 2017 gewannen die Mondorfer mit 3:2 in Baden. Einen knappen Monat später revanchierten sich die Schwarz-Weißen und siegten mit 3:1 im südlichen Nordrhein-Westfalen. Und auch in der aktuellen Tabelle liegt nicht viel zwischen den beiden Mannschaften: Als Zehnter des Klassements liegt Mondorf zwei Ränge hinter Baden und hat einen Punkt weniger auf dem Konto.

Wenn ein Aufsteiger anreist, könnte schnell der Eindruck entstehen, dass man als Gastgeber in der Favoritenrolle steckt. Das sieht Werner Kernebeck jedoch anders. In der kommenden Partie gebe es keinen Favoriten. „Mondorf hat sehr athletische Spieler. Wir werden diesen Gegner auf keinen Fall unterschätzen“, sagt der Coach. Aber man wolle dem TuS zeigen, dass es nicht so einfach ist, die Punkte aus dem Lahof zu entführen.