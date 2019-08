Sottrum. Der Aufsteiger SV Sottrum hat durch einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck den ersten Erfolg in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 verbucht. Der Mann des Spiels war der Siegtorschütze Lennart Holzkamm. „Wir haben von der ersten bis zur 90. Minute das Optimum herausgeholt“, lobte Sottrums Trainer Daniel Mathies. Das Tor des Tages fiel bereits in der 19. Minute, als VSK-Torwart Malte Vollstedt eine eigentlich ungefährliche Flanke von Holzkamm ins eigene Gehäuse gefaustet hatte.

Nach dem Seitenwechsel erarbeiteten sich die Platzherren ein deutliches Chancenplus, doch die Sottrumer verzweifelten in der Folge am überragend haltenden Vollstedt. Erst scheiterte der eingewechselte Patrick Brillowski freistehend (72.) und neun Minuten später verpasste Matthias Michaelis im Eins-gegen-eins die Entscheidung (81.). Dadurch musste die Mathies-Elf bis zum Ende um die Punkte zittern, aber den Gästen fiel an diesem Tag überhaupt nichts ein. So brachten die Sottrumer die knappe Führung über die Zeit. „Ich bin super zufrieden. Wir haben uns in jeden Zweikampf hineingeworfen und uns den Sieg durchaus verdient“, betonte Mathies. Einziger Wermutstropfen: Joshua Hüsing verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am Knöchel und dürfte voraussichtlich länger ausfallen.