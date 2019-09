Der TSV Ottersberg um Kapitän Dominik Rosenbrock möchte gegen den SV Teutonia Uelzen den ersten Heimsieg der Landesliga-Saison einfahren. (Björn Hake)

Landesliga Lüneburg: An das bisher letzte Aufeinandertreffen mit dem SV Teutonia Uelzen denkt Jan Fitschen nur ungern zurück – verständlicherweise. Mit dem 1:5 vor heimischem Publikum stieg der TSV Ottersberg aus der Landesliga ab. Jetzt, nach dem sofortigen Wiederaufstieg, begegnen sich die beiden Teams zum ersten Mal wieder. „Das ist ein Jahr her und Vergangenheit. Uelzen hat zwar im Prinzip noch die gleiche Mannschaft, bei uns hat sich aber einiges verändert“, sagt Ottersbergs Trainer Jan Fitschen. Und auch wenn der TSV keines der vergangenen fünf Begegnungen gegen Uelzen gewann, nach dem 0:0 beim VfL Lüneburg am vergangenen Sonntag glaubt er an ein gutes Ergebnis. „Wenn wir diese Leistung bestätigen und erneut mit der nötigen Hingabe spielen, dann bin ich zuversichtlich.“ Für diese Partie sind außer die gesperrten Leonard Belba und Samet Ögütucen alle Ottersberger einsatzbereit.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Ottersberg