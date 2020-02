Bis zum Ende der Saison 2017/2018 trug Dennis Summa das Trikot der SG Achim/Baden. Dann zog es ihn zur SG VTB/Altjührden. (Björn Hake)

Es geht ihm gut. Großartig klagen könne er eigentlich nicht. Eine Sache ist da aber doch, die Dennis Summa stört. „Die normalen Wehwehchen sind halt da“, sagt der Handballer der SG VTB/Altjührden. Derzeit bereitet ihm die Achillessehne Probleme. Ausgerechnet jetzt. Denn am Sonnabend gastieren Summa und die Friesländer bei der SG Achim/Baden. Doch der Rückraumspieler, der die SG nach der Saison 2017/2018 in Richtung Varel verlassen hatte, wird das Oberliga-Duell nach eigenen Angaben verpassen. „Ich bin diese Woche noch krankgeschrieben“, bedauert Summa im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Enttäuschung bei Summa, weil er am Sonntag das Gastspiel seines aktuellen Klubs gegen seinen Ex-Verein verpasst, ist durchaus groß. „Es ist schade, dass ich nicht spielen kann. Aber als Zuschauer bin ich auf jeden Fall in Achim dabei“, sagt der 25-jährige Student. Nur allzu gerne hätte er in der Gymnasiumhalle auf dem Feld gestanden. Gegen den Ex-Verein in dessen Halle zu spielen, ist nun einmal für jeden Handballer etwas Besonderes. Und viele Sportler können sich vor solch einer Partie einen kleinen Seitenhieb gegen die alten Weggefährten nicht verkneifen. So geht es auch Dennis Summa. „Die Achimer brauchen mal wieder einen Dämpfer“, sagt er schmunzelnd.

Beeindruckt von den Leistungen

Summa spielt mit seiner Aussage auf den guten Lauf an, den die SG Achim/Baden derzeit hat. Zuletzt überzeugte die Sieben von Tobias Naumann mit ihrem 30:26 beim TV Bissendorf-Holte, mit dem sie den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machte. Zuvor hatten die Achimer nach dem Jahreswechsel mit der HSG Schwanewede/Neuenkirchen und dem ATSV Habenhausen bereits zwei Gegner bezwungen, die in der Tabelle weit über ihnen stehen. Dass die Achimer aktuell eine gute Rolle spielen, wundert Summa kaum: „Dieses Team gehört einfach in die Oberliga. Es ist beeindruckend, was die SG nach ihrem schlechten Saisonstart (Achim verlor die ersten acht Spiele, Anm. d. Red.) leistet, und dass die verletzungsbedingten Ausfälle von Tobias Freese und Fabian Balke kompensiert wurden. Das ist immer schwierig.“

Für Summa ist es das erste Mal, dass er mit Varel in Achim gastiert. Beim Hinrundenvergleich, den der VTB mit 25:21 für sich entschied, traf Summa sieben Mal gegen seinen Ex-Klub, bei dem er auch in der Jugend spielte. In der vergangenen Saison – seiner ersten mit den Friesländern – spielte Dennis Summa noch in einer anderen Liga mit seinem Team: In der Vorsaison waren die Vareler noch drittklassig. Summa und Co. verpassten in der 3. Liga West als Tabellen-14. den Klassenerhalt. Einer der Gründe für den Abstieg sei eine Verletztenmisere gewesen, urteilt Summa: „Hätten wir die nicht gehabt, wären wir in der 3. Liga geblieben.“

Auch nach dem bitteren Gang in die Oberliga Nordsee läuft es für die SG VTB/Altjührden eher durchwachsen. Laut Summa kämpft sein Team weiterhin mit Personalproblemen. „Teilweise standen bei uns nur acht Feldspieler auf dem Spielberichtsbogen“, erzählt der 25-jährige Ex-Achimer. „Wir haben unsere Ziele in dieser Saison nicht erreicht. Es wurde oft nicht das abgerufen, was wir eigentlich zeigen wollten.“ Mit den vielen Verletzungen, die den Kader immer wieder dezimieren, sei es in dieser Saison jedoch unmöglich, ins Titelrennen der Oberliga einzugreifen. Aktuell ist Varel Fünfter. Weil die Ziele verfehlt worden sind, hat es in Varel bereits Konsequenzen gegeben: Anfang des Jahres trat Coach Christian Schmalz bei dem ambitionierten Klub zurück. Vom Ligakonkurrenten HSG Schwanewede/Neuenkirchen wurde das Trainerduo Andreas Szwalkiewicz und Dennis Graeve geholt. „Die beiden haben eine ganz bestimmte Idee vom Handball. Zudem brauchen wir als Mannschaft jemanden, der die Richtung vorgibt“, sagt Summa. Szwalkiewicz und Graeve seien jene Trainer, denen dies gelinge.

In der Liga ist die Saison dennoch gelaufen. Das weiß auch Summa. Allerdings mischt Varel in einem anderen Wettbewerb noch ordentlich mit – und zwar im DHB-Amateurpokal. Der amtierende HVN/BHV-Cupsieger hat just ohne den verletzten Summa das Final Four des Amateurpokals erreicht, das Anfang April in Hamburg ausgetragen wird. Ein wichtiges Ereignis wartet in dieser Spielzeit also noch auf Summa. Der Rückraumspieler kündigt schon jetzt an, dass er und sein Team in der Saison 2020/2021 auch in der Oberliga wieder um den Titel mitspielen wollen: „Wir werden dann wieder voll angreifen. Denn wir haben definitiv die Reife für die 3. Liga.“

Zur Sache

Oberliga Nordsee Männer: Sonnabend, 19 Uhr – das ist normalerweise der Zeitpunkt, an dem die Heimspiele der SG Achim/Baden angepfiffen werden. Doch an diesem Wochenende ist alles anders. Aufgrund einer anderen Sportveranstaltung spielt die SG erst am Sonntag gegen die SG VTB/Altjührden in der Gymnasiumhalle.

Trainer Tobias Naumann hat viel Respekt vor den Friesländern: „Aufgrund des Kaders gehört Varel eigentlich zu den Topteams. Aber sie rufen ihr Niveau in dieser Saison nicht konstant ab.“ Dass Dennis Summa aufgrund seiner Achillessehnenprobleme passen muss, mag Naumann noch nicht glauben: „Warten wir mal ab, ob er sich das Spiel entgehen lässt.“ Chancen auf einen Sieg rechnet sich der SG-Coach aber auf jeden Fall aus. „Wir haben in Bissendorf überzeugt. Warum sollte es also zu Hause nicht mit dem nächsten Sieg klappen? Chancenlos sind wir in diesem Spiel jedenfalls nicht“, geht Naumann die Partie optimistisch an.

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Achim