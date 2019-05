Verhinderten den Doppelsieg von Anja-Sabrina Heinsohn: Die Achimerin Paula Schlenker und ihr Erfolgspferd Scrabble GP. (Björn Hake)

Verden. Der Reitsport macht's möglich. In welcher anderen Sportart kann man sich sonst so gut selber schlagen? Beim Reitturnier des RV Aller-Weser gelang das unter anderem Anja-Sabrina Heinsohn. Die Reiterin vom RV Sottrum schnappte sich den Sieg im S*-Springen mit Siegerrunde und verwies sich damit selbst auf Platz drei.

Heinsohn siegte mit ATC's Shanghai G, einem 13-jährigen Hannoveraner Wallach, indem sie im ersten sowie im zweiten Umlauf fehlerfrei blieb. Das gelang ansonsten keinem anderen Reiter – auch nicht ihr selbst. Mit dem zwölfjährigen Hannoveraner Wallach ATC's Shantou G leistete sich die Sottrumerin einen Abwurf in der Siegerrunde, für die das Gespann 55,02 Sekunden benötigte. Das sollte die bronzene Schleife bedeuten. Heinsohns Doppelsieg zunichte machte Paula Schlenker. Die Achimerin ging mit ihrem Erfolgspferd Scrabble GP (15-jähriger Wallach) an den Start. Dem Duo gelang zwar in der Siegerrunde ein fehlerfreier und mit 53,26 Sekunden auch schneller Ritt, doch im ersten Umlauf hatten Schlenker und Scrabble GP ein Hindernis abgeräumt.

Reiter des Gastgebervereins waren im Starterfeld der großen Springprüfung nicht zu finden. Dafür aber unter anderem in einer Springprüfung der Klasse M*. Auf der Ergebnisliste der ersten Abteilung ganz oben steht dort der Name Hedda Roggenbuck. Sie schnappte sich mit Asti die goldene Schleife und distanzierte bei ihrem fehlerfreien Ritt sämtliche Konkurrenz um mindestens eine halbe Sekunde. Eine weitere Lokalmatadorin war Marie Baumgart. Und ihr gelang das, was Anja-Sabrina Heinsohn nicht ganz gelang: der Doppelsieg. In einer Stilspringprüfung der Klasse M* war Baumgart von keinem anderen Reiter zu schlagen, nur von sich selbst. Platz eins ergatterte sie mit ZZ Top und der Wertnote 8,20. Silber erhielt sie mit Cinimini und der Note 8,00.

Eines hatten Baumgart, Roggenbuck und Heinsohn gemein: Sie alle mussten sich gegen reichlich Konkurrenz durchsetzten, denn die Veranstalter waren äußerst zufrieden mit den Teilnehmerzahlen. „Wir hatten schon Jahre mit nur 50 Prozent Nennungserfüllung, diesmal waren es bis zu 90 Prozent. Das ist gewaltig“, freute sich Jörg Clasen, Vorsitzender des RV Aller-Weser und zugleich Turnierleiter. Seine Highlights waren jedoch nicht die großen Prüfungen, sondern eher die für die Kleinen. „Es ist immer toll die jungen Reiter und Pferde bei den Reitpferdeprüfungen und den Führzügelwettbewerben zu sehen“, betonte Jörg Clasen.

Erst Ärger, dann Zufriedenheit

Und dann gab es noch einen Grund zur Freude, der zunächst für Verärgerung gesorgt hatte. Das Platzkonzept der vergangenen Jahre ging diesmal nicht auf, da ein Parkplatz nicht zur Verfügung stand. Somit musste ein neues her. Und das entpuppte sich als noch besser als das alte. „Zunächst waren wir verärgert, dass wir den Parkplatz abgeben mussten. Doch wir haben im neuen Konzept kürzere Wege gehabt, haben das Zelt in den Mittelpunkt gerückt und dort auch einen Food-Markt errichtet“, berichtete Jörg Clasen und zog damit ein allumfassend positives Turnier-Resümee.