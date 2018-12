Peter Igel beendete mit seinem zweiten Einzelsieg das Punktspiel. (Strangmann)

Oyten. Der Hinrundenabschluss der Tischtennis-Bezirksoberliga wurden für den TV Oyten zu einer klaren Angelegenheit. In eigener Halle besiegte das Team um Mannschaftsführer Frank Mindermann die TuSG Ritterhude III deutlich mit 9:1. Dadurch überwintert der TV Oyten als Tabellenführer.

Zu Beginn des Punktspiels ging es zunächst noch etwas ausgeglichener zu. Während Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski klar in drei Sätzen siegten, mussten Peter Igel und Frank Mindermann zwischenzeitlich den Satzausgleich hinnehmen, kamen anschließend aber zu einem lockeren 3:1. Deutlich mehr Mühe hatten Franz König und Arne Fichtner. Sie schüttelten ihre Widersacher nicht ab und mussten in den Entscheidungssatz. Dort bot das TVO-Duo eine konzentrierte Vorstellung und gewann mit 11:4.

Die wurden dann von den Gastgebern dominiert. Oliver Helming musste in seinem Duell gegen Ritterhudes Nummer eins, Matthias Haumersen, den ersten Durchgang abgeben, ließ sich aber nicht mehr stoppen und baute seine starke Einzelbilanz auf 12:3-Siege aus. Peter Igel, Dirk Chamier von Gliszczynski, Franz König und Arne Fichtner hatten in ihren Spielen überhaupt keine Mühe. Sie gestatten ihren Kontrahenten nicht einen Satzgewinn. Den Ehrenpunkt für die Gäste holte Sascha Oetjen, der Frank Mindermann in fünf Sätzen bezwang, obwohl Mindermann zwischenzeitlich mit 2:1-Sätzen führte. Zum Abschluss gewann Peter Igel sein zweites Einzel und sorgte für das vorzeitige Ende des Vergleichs und den Gewinn des Herbstmeistertitels.

Kapitän Frank Müller war zufrieden: „Unsere Personallage hat sich entspannt, es geht spürbar aufwärts. Wir sind schon jetzt heiß auf die Rückserie.“