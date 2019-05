Turbulenter Nachmittag für Aleksandar Nesic (rechts), der erst ins eigene und kurz darauf ins gegnerische Tor traf. (Björn Hake)

Die Fußballer des 1. FC Rot-Weiß Achim haben durch ein hart umkämpftes 1:1-Unentschieden gegen den SV Lilienthal-Falkenberg einen sehr großen Schritt in Richtung Bezirksliga-Klassenerhalt gemacht. Zwei Spieltage vor Schluss hat RW Achim weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den SVL und das deutlich leichtere Restprogramm. Die Niedergeschlagenheit war den Lilienthalern nach diesem intensiven Spiel dementsprechend ins Gesicht geschrieben. „Es wird langsam mehr als schwierig, aber wir geben nicht auf“, sagte Interimstrainer Pascal Klinckradt, während RW-Trainer Dogan Yalcin tief durchatmete: „Die erste Halbzeit müssen wir ganz schnell vergessen. Im zweiten Durchgang war ich dann mit der kämpferischen Einstellung zufrieden.“

In diesem vorentscheidenden Abstiegsendspiel war von Beginn an jede Menge Feuer drin, jeder Zweikampf wurde mit enorm viel Leidenschaft geführt. Eine schwierige Partie für Schiedsrichter Marcel Baumgart. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich ein Spieler schwerer verletzten würde. Mitte der ersten Hälfte musste dann tatsächlich der Krankenwagen vorfahren. Lilienthals Christian Lübsin brach sich nach einem heftigen Zusammenprall mit dem eigenen Mannschaftskameraden die Nase und blutete minutenlang. „Das sieht aktuell gar nicht gut aus. Diese Szene hat uns schon geschockt“, haderte Klinckradt, der zwei Minuten vor dieser schweren Verletzung noch das 1:0 bejubeln durfte. Achims Aleksandar Nesic fälschte einen eigentlich harmlosen Freistoß von Nils Koehle unhaltbar ins eigene Tor ab (14.).

Dieses Gegentor diente als Weckruf für die Gastgeber. Die Dogan-Elf entwickelte nun enormen Druck und belohnte sich in der 22. Minute, indem Nesic das Leder trocken ins kurze Eck zum 1:1 versenkte. Torwart Konstantin Gaber war zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern. Nur vier Minuten später hätte Ahmet Kaldirici nach einem weiten Abschlag von Sinan Reiter die Partie drehen können, doch dessen Schuss strich knapp am Tor vorbei (26.).

Noch vor der Pause zückte Baumgart plötzlich die Rote Karte gegen RW-Akteur Ibrahim Lailo, der im Luftkampf Hassan Jaber mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen haben soll (35.). Eine übertriebene und zugleich sehr harte Entscheidung gegen die Platzherren, die dadurch in einem solch wichtigen Spiel eine knappe Stunde in Unterzahl agieren mussten. „Die Rote Karte kann ich nicht beurteilen“, betonte Yalcin, während Klinckradt bereits kurz nach der Aktion von einer Fehlentscheidung sprach.

Wer nun jedoch dachte, dass sich Lilienthal ein deutliches Übergewicht mit diversen Torchancen herausspielen würde, sah sich getäuscht. Denn nach dem Seitenwechsel waren die Achimer in Unterzahl die deutlich gefährlichere Mannschaft. Von den Gästen war das offensiv viel zu wenig. „Es fällt uns schwer, Dinge nach vorne zu kreieren“, erklärte Klinckradt, der sich beim überragend haltenden Gaber bedanken konnte. Gleich zweimal hatten die Achimer den Jubelschrei in der Nachspielzeit auf den Lippen, doch sowohl Kouassi Wilfried Yao als auch Nesic verzweifelten an Glanzparaden von Gaber (90./92.). „Wie holt der diese Bälle da raus“, staunte Dogan an der Außenlinie. Kurz zuvor hatte Ahmet Kaldirici auch noch den Querbalken getroffen (80.). „Aufgrund dieser Großchance hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen“, ärgerte sich Yalcin. Die Offensivaktionen der Gäste im zweiten Durchgang sind schnell erzählt: es gab keine, und das in Überzahl. Lediglich einmal sorgte Achims Huseyin Tunchel für Gefahr im eigenen Strafraum, nachdem er Yannick Niemann von den Beinen geholt hatte. Glück für Rot-Weiß, dass bei dieser Aktion die Pfeife von Baumgart stumm geblieben ist (64.). Mit dem 1:1-Endstand kann Achim in jedem Fall besser leben als Lilienthal, das sich immer intensiver mit der Kreisliga beschäftigen muss.