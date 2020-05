Hendrik Budelmann geht mit der SG in eine zweite Saison. (Björn Hake)

Die nächste Zusage für Cord Katz: Der Teammanager der SG Achim/Baden hat am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass Hendrik Budelmann auch in der kommenden Saison im Kader des Handball-Oberligisten stehe. Der junge Handballer hatte sich zur Spielzeit 2019/2020 dem Klub aus der Weserstadt angeschlossen. Zuvor war er in der Jugend für den HC Bremen aktiv. Hendrik Budelmann nahm während seiner Premierensaison in Achim zwar meist die Position eines Ergänzungsspielers ein, dennoch zeigte der Linksaußen, der von SG-Trainer Tobias Naumann in den vergangenen Monaten auch mehrfach im Rückraum eingesetzt worden, häufig sein großes Potenzial.