Ottersberg. Die Hoffnungen der Herren 60 des Ottersberger TC sind aufgegangen. Dank der Schützenhilfe des Harvestehuder THC hat das Team um Mannschaftsführer Peter Eichler die Meisterschaft in der Tennis-Wintersaison errungen.

Entscheidend war ein 3:3 zwischen dem Zweiten TC Wunstorf und dem Harvestehuder THC, dieses Resultat verhinderte den möglichen Titelgewinn der Wunstorfer. „Die Harvestehuder haben die beste Mannschaft gestellt, das war sportlich fair“, lobte Eichler. Die Meisterschaft bekamen die Ottersberger mehr am Rande mit. „Wir waren alle irgendwohin unterwegs, konnten das Spiel aber über das Netz verfolgen. Der Mannschaftsführer von Wunstorf (Wolfgang Sperner, Anm. d. Red.) hat die Ergebnisse reingestellt“, beschrieb Eichler. Ganz unerwartet kam die Meisterschaft für den OTC allerdings nicht. Obgleich sich die Mannschaft nach einjähriger Abstinenz erst zu Saisonbeginn zusammengefunden hatte, galt das Eichler-Team vor der Saison als Titelkandidat. „Wir waren leichter Favorit, mehrere unserer Spieler haben schon in der Regionalliga gespielt. Dieser Rolle sind wir gerecht geworden.“ Kurz vor Jahresende soll der Titel nun bei einer abschließenden Trainingseinheit gefeiert werden. Für die Regionalliga-Saison im kommenden Jahr will sich der OTC breiter aufstellen.