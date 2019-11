Volker Hardtke und der Ottersberger TC hatten letztendlich wenig Probleme mit dem TK Nordenham. (Björn Hake)

Ottersberg. Etwas länger als eigentlich nötig haben die Herren 60 des Ottersberger TC für ihren zweiten Erfolg im zweiten Saisonspiel der Tennis-Nordliga benötigt. Am Ende stand dennoch ein überzeugender 4:2-Sieg gegen den TK Nordenham von 1907 zu Buche.

Die Partie hätte aus Sicht der Ottersberger aber auch schon nach den Einzelpartien entscheiden sein können. Peter Eichler, Volker Hardtke und Manno Ludwig setzten sich gegen ihre Kontrahenten durch. Eichler und Hardtke hatten wenig Mühe bei ihren 2:0-Siegen. Ein spannendes Duell auf starken Niveau hätten sich laut Mannschaftsführer Peter Eichler die an drei gesetzten Manno Ludwig und Nordenhams Reiner Indorf geliefert. Notiz am Rande: Indorf war lange Zeit die Nummer eins des TK, musste nun aber gegen Ludwig eine Niederlage akzeptieren. „Manno hat mutig durchgezogen und alles getroffen“, berichtete Eichler vom Schlüssel zum Erfolg.

Den vierten Sieg sollte Volker Velewald einfahren, und zu Beginn sah es danach auch aus: Satz eins ging mit 6:4 an den Ottersberger. Doch nach und nach machte sich ein ungutes Gefühl in Velewald breit. Er verlor Satz zwei mit 2:6 und auch den Matchtiebreak mit 5:10. Erst später wurde klar, was mit der Ottersberger Nummer vier nicht stimmte. „Er hatte sich mittags wohl eine Fischvergiftung eingehandelt. Er hat sich durch das Spiel gequält und nachts kam er ins Krankenhaus“, berichtete Eichler, der aber auch von einem mittlerweile wieder erholtem Volker Velewald sprach.

Der Sieg wurde eine Partie später eingetütet: Das Duo Eichler/Hardtke setzte sich souverän mit 6:4, 6:4 durch. Auf den Ottersberger TC wartet nun am kommenden Sonntag der Harvestehuder THC – ein vorentscheidendes Duell im Titelkampf.