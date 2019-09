Cem Din (Mitte) nutzte seine Torchance zwar nicht, durfte mit seinem Team aber den ersten Saisonsieg feiern. (Björn Hake)

Brunsbrock. In der Fußball-Fiedersachsenliga ist den A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock der erste Sieg gelungen. Gegen Lupo Martini Wolfsburg gewann das Team von Trainer Justin Perschon mit 4:0 (2:0).

Kapitän Juri Hestermann brachte sein Team in der 22. Minute in Führung, als er den Gegner im Aufbau störte und erfolgreich abschloss. Verpassten Cem Din, Danny Perschon und Mattes Thölke zunächst das 2:0, fiel das Tor mit dem Halbzeitpfiff. Von Tom Wittenburg auf die Reise geschickt, erzielte Juri Hestermann seinen zweiten Treffer. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste mit mehr Schwung aus der Kabine, konnten den Kontrahenten aber nicht entscheidend unter Druck setzen. Tom Postler sorgte in der 64. Spielminute mit einem direkt verwandelten Eckball für das 3:0. Nur sieben Minuten später war die Partie endgültig entschieden, als Linus Baselt traf. Über den ersten Sieg freute sich Perschon: „Wir waren einfach mal dran. Es waren wichtige drei Punkte und eine Belohnung für unsere Trainingsarbeit der letzten Wochen."