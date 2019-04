Der TSV Bassen II um Keeper Leon Henke feierte den Einzug ins Kreispokal-Finale. (Jonas Kako)

Das Endspiel um den Fußball-Kreispokal bestreiten am 1. Mai (Anpfiff um 15 Uhr) im Verdener Stadion die Reserve des TSV Bassen und der TSV Dörverden. Bassens Zweite setzte sich überraschend gegen den Kreisliga-Spitzenreiter FC Verden 04 II durch, den sie nach einer spannenden Partie im fällig gewordenen Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warf. Dank der Treffer von Bastian Deke und Emanuel Nunu gewann Kreisligist Dörverden gegen seinen Klassenpartner SV Hönisch das zweite Halbfinale.

TSV Bassen II – FC Verden 04 II 4:3 n. E. (1:1/0:1): Marius Wagener musste leiden, ehe der Erfolg in trockenen Tüchern war. „Zum Schluss konnte ich gar nicht mehr hinschauen“, gestand Wagener, der seiner Mannschaft eine hervorragende Leistung bescheinigte. Besonders in der Schlussphase der Partie hatten die Verdener mächtig aufs Tempo gedrückt, um die Partie in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Bassens Torhüter Leon Henke wehrte aber alles ab, was auf seinen Kasten abgefeuert wurde. Als Schiedsrichter Deniz Kunc zum Elfmeterschießen antreten ließ, wusste noch keiner, dass Henke seine starke Leistung noch krönen sollte, als er mehrere Elfer des FC mit Reflexen parierte. So auch den letzten von Mohammed Özer, den er um seinen Torpfosten lenkte. Weil Robin Wessel zuvor für den Außenseiter zum 4:3 getroffen hatte, war die Partie entschieden. Verdens Kicker ließen die Köpfe hängen, während der Außenseiter aus der 1. Kreisklasse sich jubelnd in den Armen lag. „Mit dem Endspiel haben wir sehr viel erreicht. Mal sehen, ob uns noch mehr gelingt“, sagte Wagener.

Verden legt nicht nach

Gegen Verden II sah es zunächst nicht so aus, als sollten die Grün-Roten weiterkommen. Das Team von Oliver Rozehnal setzte eindeutig die Akzente auf dem Platz und drückte auf den Führungstreffer. So richtig zwingend waren die Chancen zunächst aber nicht, denn Bassens Routinier Yasar Gerken hielt die Abwehr geschickt zusammen. Hinter Gerken stand dann noch ein Henke, der auf dem Posten war, und hielt, was zu halten war. Nur einmal musste Bassens Torwart den Ball passieren lassen. Pizan Demli überlistete ihn per Kopf unmittelbar vor dem Pausenpfiff und bescherte Verden so die 1:0-Führung. Rozehnal hoffte auf einen zweiten Treffer, doch der gelang nicht. Henke ließ sich kein zweites Mal überwinden. Nachdem Julian Lange nach Foul an Kevin Segelken den Ball per direktem Freistoß aus gut 18 Metern unhaltbar für FC-Keeper Andre Mielmann zum 1:1 ins lange Toreck gejagt hatte (71.), erarbeiteten sich die Bassener durch großen Kampf und viel Einsatz das Elfmeterschießen, in dem sie am Ende das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatten und sich nach den Treffern von Volker Henke, Lange und Wessel für das Endspiel qualifizierten.

TSV Dörverden – SV Hönisch 2:0 (0:0): Die Gastgeber stellten die spielerisch und taktisch besser agierende Elf und zogen letztlich verdient ins Endspiel ein. Schon vor der Pause besaß das Team von Nils Pohlner mehrere gute Torchancen durch seine beiden Angreifer Bastian Deke und Emanuel Nunu. Der Hönischer Torwart Bastian Heidemann zeigte sich aber auf dem Posten und ließ keinen Treffer zu. Auch nach der Pause hatten die Hausherren den SVH im Griff. Nachdem Nils Deke und Bastian Deke beste Chancen liegen gelassen hatten, kam der SVH zu seiner ersten guten Möglichkeit. Bennet Rosilius im Gehäuse der Dörverdener wehrte den Schuss von Felix Hellwinkel aber ab. Die Führung für den TSV fiel nach 69 Minuten, als Bastian Deke ein feines Zuspiel bekam und frei stehend vor Heidemann lediglich noch einschieben musste. Nur zehn Minuten später hieß es 2:0. Diesmal hatte Nunu den Ball erobert und mit einem unhaltbaren Schuss Heidemann bezwungen. In der Schlussphase wagte der SVH alles und vernachlässigte dabei seine Abwehr. Die Konterchancen nutzten die Dörverdener aber nicht zum 3:0. „Es war ein verdienter Sieg unserer Mannschaft“, freute sich Dörverdens Pressesprecher Leon Delleske.

Bei den Frauen schaffte der TSV Etelsen den Einzug ins Finale durch einen 4:0 (0:0)-Erfolg beim TSV Otterstedt. Die Treffer erzielten Josefine-Marie Freese (47./63.), Marleen Philipp (58.) und Christien Patjens (90.). Gegner des TSV Etelsen ist die SG Bassen/Oyten III, die einen 4:1-Sieg gegen den TSV Thedinghausen feierte. Das Finale der Frauen findet vor dem Herren-Endspiel im Verdener Stadion am 1. Mai statt.