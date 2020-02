Sabine ist schuld. Eigentlich sollte am Sonntag, Ortszeit 14 Uhr, der Fußball-Oberligist TB Uphusen in das Pflichtspieljahr 2020 starten. Doch dazu kam es nicht, denn die Auswärtspartie der Arenkampkicker beim Ligaprimus VfV Borussia 06 Hildesheim wurde abgesagt. Schuld ist eben Sabine, so wurde der Orkan getauft, der über Deutschland hinweg weht. Nächster Versuch des TBU das erste Pflichtspiel im neuen Jahr zu bestreiten: 16. Februar um 15 Uhr am Arenkamp gegen den MTV Gifhorn.