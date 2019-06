Bevor das Training so richtig beginnt, bespricht Katharina Michajlova mit den SVB-Spielern verschiedene Techniken. (Jonas Kako)

In einem hohen Tempo fliegen die kleinen, weißen Bälle hin und her. Häufig nur sehr knapp über der Netzkante. Und immer wieder ist da dieses typische Geräusch zu hören, wenn ein Plastikball auf einen Holzschläger trifft. Wohl jeder hat dieses Klacken schon einmal gehört – und sei es in der Kindheit auf dem Schulhof gewesen. Doch diesmal fliegen die Bälle nicht auf dem Schulhof hin und her, sondern in der Schulturnhalle der Grundschule Baden. Es ist Montagabend. Wie jede Woche treffen sich die Tischtennisherren des SV Baden zum Training. Sie alle spielen zwar nur auf Kreisebene, aber dennoch durften sie in den vergangenen Monaten häufig etwas Besonderes erleben. Denn hin und wieder bekommen sie Besuch von Katharina Michajlova. Sie ist eine Tischtennis-Trainerin, die ganz nebenbei auch in der Bundesliga spielt und in diesem Jahr mit dem bayrischen Klub DJK Kolbermoor Deutsche Vizemeisterin geworden ist.

Eine Bundesligaspielerin, die für einen Verein aus Bayern spielt und im beschaulichen Baden trainiert. Das wirft sofort eine Frage auf: Wie passt das zusammen? Die Erklärung ist dann doch recht einfach. Katharina Michajlova ist Studentin in Bremen und lebt auch in der Hansestadt. Und somit ist der Weg zum Training gar nicht mehr so weit. In Bremen geht es mit dem Fahrrad in den Zug, dann bis zum Badener Bahnhof. Die restlichen Meter werden dann bis zur Grundschule mit dem Rad zurückgelegt. Den Kontakt zu der erfolgreichen Tischtennisspielerin hat Knut Kreinbihl hergestellt. Er kümmert sich um die Organisation des Trainings beim SVB.

„Unsere kleine Sparte hat in den letzten zwei Jahren einen Zulauf erlebt. Einige Männer, die schon in der Jugend Tischtennis gespielt haben, sind bei uns wieder angefangen, damit der Bauch nicht noch runder wird“, sagt Kreinbihl schmunzelnd. Die Gruppe wurde größer, nur war kein Trainer dabei. Also machte sich Kreinbihl auf die Suche nach einem Coach. „Im Internet bin ich dann auf eine Anzeige von Katharina aufmerksam geworden“, erinnert er sich. Er schrieb die Bundesligaspielerin, die zudem amtierende deutsche Hochschulmeisterin ist, an und bekam schließlich eine Zusage.

Plötzlich stand eine Tischtennisspielerin beim SV Baden in der Halle, die es national schon ganz nach oben geschafft hat. Denn im Jahr 2018 wurde sie mit Kolbermoor Deutsche Meisterin. „Seit etwa einem Dreivierteljahr komme ich jetzt nach Baden“, sagt die 30-Jährige. Jede Woche war sie in dieser Zeit zwar nicht beim Training, „doch so zehn- bis zwölfmal habe ich die Jungs schon gecoacht.“ Bei den Einheiten achte sie jedoch stets darauf, dass sie nicht mit ihrem eigenen, festen Plan in die Halle kommt. „Viel mehr bespreche ich mit den Spielern, was sie gerne lernen und an sich verbessern möchten.“

Das ist auch dieses Mal so. Bevor die Spieler zu ihren Schlägern greifen, spricht Katharina Michajlova, die einst auch für den Bremer Klub SG Marßel in der 2. Bundesliga spielte, mit ihnen über verschiedene Techniken. Und wenn sie über Tischtennis redet, klingt das für den Laien fast wie eine Wissenschaft. Ihre Schützlinge verstehen dagegen jedes Wort. Eine regelrechte Fachsimpelei entsteht dabei. Aber hin und wieder müssen die Badener auch ein dickes Fell zeigen. „Solche Schläge würde ich für Spieler auf Eurem Niveau aber nicht empfehlen“, sagt sie zu den SVB-Spieler bei der Erklärung einer bestimmten Schlagtechnik. Doch die Männer können damit gut umgehen. Sie antworten mit einem kleinen Gelächter. Viel mehr sind sie dankbar, dass sie ihren Sport durch die Profispielerin intensiver kennengelernt haben. „Zudem sind wir alle besser geworden“, findet Knut Kreinbihl. „Das Training mit Katharina läuft einfach super. Sie passt sich auch unserem Level an, obwohl sie sehr viel höher spielt.“ Dass Training mit Michajlova spiegelt sich auch in den Resultaten wider, die die verschiedenen Teams des SV Baden in der abgelaufenen Saison eingefahren haben: Die erste Mannschaft wurde in der 1. Kreisklasse Dritter, der SV Baden II wurde in der 4. Kreisklasse ungeschlagener Meister und die dritte Mannschaft schaffte als Zweiter der 5. Kreisklasse den Sprung in die nächsthöhere Liga.

Doch so lehrreich und zugleich erfolgreich die zurückliegenden Monate für die Badener auch waren, schon bald müssen die grün-weißen Tischtenniscracks auf ihre Trainerin verzichten. Und auch in diesem Punkt ist die Erklärung recht einfach: Katharina Michajlova wird ihr Studium in Bremen abschließen. „Danach ziehe ich nach Köln. Und ich werde künftig auch nur noch in der 3. Liga spielen“, sagt sie und deutet an, dass sie die Zeit in Baden so schnell nicht vergessen wird. „Die Spieler hier sind mir schon ein wenig ans Herz gewachsen.“

Und auch die SVB-Spieler werden ihre Trainerin in guter Erinnerung behalten. Schließlich fliegen die kleinen, weißen Bälle bei ihnen nun in einem höheren Tempo und wesentlich präziser über den Tisch.