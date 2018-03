Sören Meier steuerte zum Heimsieg der SG Achim/Baden zwei Tore bei. Unter anderem markierte er kurz nach der Pause das 21:15. (Sebi Berens)

Eine Rote Karte ist zwar nur ein paar Quadratzentimeter groß, doch hat sie eine große Symbolkraft. In der Begegnung der Handball-Oberliga zwischen der SG Achim/Baden und der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ist diese kleine Karte ein Motivator für die Gastgeber gewesen. Denn ein Feldverweis gegen Simon Bock pushte die Achimer so sehr, dass sie nicht nur einen 32:25 (13:11)-Erfolg feierten, sondern auch einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten.

Doch was war geschehen, dass Simon Bock frühzeitig vom Parkett musste? Im Grunde wusste das niemand so richtig. Bock, der bei der SG Achim/Baden bereits gegen die SG HC Bremen/Hastedt ausgeholfen hatte und nun ein zweites Mal in dieser Saison auf dem Spielberichtsbogen aufgetaucht war, sah die Rote Karte mit dem Abpfiff der ersten Halbzeit. Nach Ansicht der Schiedsrichter Jan Bröcker /Markus Hindersmann soll Simon Bock den HSG-Spieler Marc Blum beim Wurf überhart gefoult haben.

Es war eine harte Entscheidung der Unparteiischen. Und sie hinterließ fragende Gesichter. Selbst Marc Blum wunderte sich, dass Bock die Rote Karte zu sehen bekam. Der Schwaneweder sagte auf Nachfrage, dass Bock ihm von vorne einen Schubser gegen die Brust verpasst habe. Allerdings nicht so hart, dass eine Rote Karte berechtigt gewesen sei. Doch den Achimern blieb nichts anderes übrig, als das Urteil der Unparteiischen hinzunehmen. Zudem bekamen die Gäste noch einen Siebenmeter zugesprochen, den Lukas Feller zum Pausenstand verwandelte. Der Platzverweis schien auch deshalb bitter für die Achimer zu sein, weil Bock bis dahin einen starken Eindruck machte – sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Bocks frühes Ausscheiden sollte sich jedoch nicht als Nachteil erweisen. "Eigentlich war die Rote Karte für uns sogar hilfreich", fand SG-Trainer Tobias Naumann. "Im ersten Moment waren wir schon enttäuscht, weil Simon gut im Spiel war. Aber im Endeffekt haben wir auch wegen der Roten Karte die richtige Ausfahrt in diesem Wettkampf genommen."

Die SG Achim/Baden wirkte nach dem Seitenwechsel sehr motiviert. Schnell legten die Gastgeber eine 21:15-Führung hin (41.). Zwar kamen die Gäste noch einmal auf 19:22 heran, doch in der Folge war die Naumann-Sieben nicht mehr zu bremsen. Aus einer guten Abwehr, hinter der der bärenstarke Keeper Bastian Meinken etliche Paraden zeigte, kamen die Achimer zu schnellen Toren. Endgültig entschieden war die Partie, als Fabian Balke einen Angriff mit dem 30:24 abschloss (57.).

Positive Worte vom Trainer

Als der Abpfiff ertönte, feierten die Achimer den Sieg ausgiebig. Die Rote Karte war längst wieder vergessen. Und Tobias Naumann fand ausschließlich positive Worte: "Nach einem holprigen Start sind wir in allen Bereichen immer griffiger geworden. Basti hat im Tor fantastisch gespielt, das hat unsere Deckung unheimlich stabilisiert. Und endlich haben wir mal wieder mehr als 30 Tore geworfen." Auf den ersten Regelabstiegsplatz hat die SG nun sechs Punkte Vorsprung. Viel fehlt dem Team nicht mehr zum endgültigen Klassenerhalt. Naumann: "Das waren wieder zwei ganz wichtige Punkte. Aber wird dürfen uns jetzt nicht auf die faule Haut legen."